La Empresa Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas de Quito (Epmmop) ejecutará trabajos en la Ruta Viva durante cuatro días, por lo que se realizarán cierres viales a partir de este lunes 8 de septiembre.

Ruta Viva tendrá cierres viales durante cuatro días

La Epmmop informó que desde este lunes 8 hasta el jueves 11 de septiembre se ejecutarán trabajos de mantenimiento en el tramo de conexión del intercambiador de la Ruta Viva, en la conexción con la avenida Simón Bolívar.

Los cierres programados serán nocturnos en el sentido sur – norte. Los horarios de los cierres viales serán de ocho horas diarias, de 21:00 a 05:00.

Trabajos nocturnos en el intercambiador de la Ruta Viva

La Empresa de Movilidad y Obras Públicas explicó que las labores se realizarán en este horario con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios y de los equipos técnicos que intervendrán en el sitio. Asimismo, para evitar la congestión vehicular en la zona.

La Epmmop detalló que los mantenimientos son preventivos, con la intención de prolongar la vida útil de esta vía estratégica que conecta los valles con la ciudad.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) estará a cargo de la restricción vehicular y movilidad en este lugar.

El Municipio solicitó comprensión de la ciudadanía y a los conductores mientras se ejecuta la obra. Recomendó planificar con anticipación los recorridos y rutas.

