Quito registró fuertes lluvias la tarde y noche de este viernes 19 de septiembre de 2025. Las precipitaciones estuvieron acompañadas con tormentas eléctricas y granizo.
Una torrencial lluvia cae en Quito este viernes
La capital de Ecuador mantiene fuertes lluvias este viernes. Las precipitaciones cubrieron gran parte de Quito: en el norte, centro, sur y sus valles.
El ECU 911 monitorea permanentemente la ciudad ante eventualidades. Algunos de los puntos revisados son:
- Tambillo
- Panamericana Sur
- Av. Mariscal Sucre
- Av. General Rumiñahui
- Av. Gran Colombia
- Hualcopo
Granizo acompañó la lluvia en varios sectores de Quito
La lluvia se mantuvo moderada en la mañana en varios sectores; sin embargo, a partir de las 15:00 se intensificó.
Las torrenciales precipitaciones estuvieron acompañadas con tormentas eléctricas e incluso granizo en algunos barrios del norte de Quito.
Inamhi advirtió que las lluvias continuarán esta noche
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) confirmó que la presencia de las precipitaciones se incrementó en Quito y otras ciudades del norte y sur de la Sierra; así como en la Amazonía.
La entidad prevé que estas condiciones climáticas persistirán en las próximas horas.
Pese a la fuerza con la que cae el agua sobre Quito, los servicios de emergencia no han reportado ninguna novedad hasta el cierre de esta nota (19:00).
Lluvia causó congestión vehicular en Quito
La lluvia, sumada a la hora pico, causó congestión vehicular en varios puntos de la capital.
Algunas de las zonas y vías complicadas por el tránsito vehicular esta noche son:
- Av. Ajaví
- Av. Mariscal Sucre
- Av. Simón Bolívar
- Av. General Rumiñahui
- Av. Pedro Vicente Maldonado
- Av. Cardenal de la Torre
- Av. Morán Valverde
- Av. Teniente Hugo Ortiz
- Guamaní
- Chillogallo
- El Recreo
- San Bartolo
- Villaflora
- El Trébol
- El Condado
- Carcelén
- Av. Velasco Ibarra
- Av. Patria
- Av. Pichincha
- El Ejido
- Miraflores
- Av. Ladrón de Guevara
- La Carolina
- Av. Naciones Unidas
- Av. Galo Plaza Lasso
- Av. La Prensa
- Av. Eloy Alfaro
- Entrada a Carapungo
- Av. Manuel Córdova Galarza
La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) recomendó a los conductores tomar mayores precauciones ante las calzadas mojadas.
La entidad recordó que cuando llueve lo ideal es mantener una mayor distancia con los otros vehículos y encender las luces.
