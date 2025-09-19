Quito registró fuertes lluvias la tarde y noche de este viernes 19 de septiembre de 2025. Las precipitaciones estuvieron acompañadas con tormentas eléctricas y granizo.

La capital de Ecuador mantiene fuertes lluvias este viernes. Las precipitaciones cubrieron gran parte de Quito: en el norte, centro, sur y sus valles.

El ECU 911 monitorea permanentemente la ciudad ante eventualidades. Algunos de los puntos revisados son:

Tambillo

Panamericana Sur

Av. Mariscal Sucre

Av. General Rumiñahui

Av. Gran Colombia

Hualcopo

Granizo acompañó la lluvia en varios sectores de Quito

La lluvia se mantuvo moderada en la mañana en varios sectores; sin embargo, a partir de las 15:00 se intensificó.

Las torrenciales precipitaciones estuvieron acompañadas con tormentas eléctricas e incluso granizo en algunos barrios del norte de Quito.

Fuerte tormenta eléctrica en Quito con ráfagas de viento, granizo y rayos. pic.twitter.com/SwDSsGG3WS — Danny (@DayalaEC) September 19, 2025

Inamhi advirtió que las lluvias continuarán esta noche

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) confirmó que la presencia de las precipitaciones se incrementó en Quito y otras ciudades del norte y sur de la Sierra; así como en la Amazonía.

La entidad prevé que estas condiciones climáticas persistirán en las próximas horas.

#MonitoreoSatelitalEc | Viernes, 19 sep: Se desarrollan lluvias de considerable intensidad en la Amazonía, así como norte y sur de la Sierra; se prevé que persistirán en las próximas horas. 🌧️⛈️



🟠Previsto en Advertencia 53 – VIGENTE: https://t.co/5GR6Pqg1DL pic.twitter.com/pHZFOryyBj — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) September 19, 2025

Pese a la fuerza con la que cae el agua sobre Quito, los servicios de emergencia no han reportado ninguna novedad hasta el cierre de esta nota (19:00).

Lluvia causó congestión vehicular en Quito

La lluvia, sumada a la hora pico, causó congestión vehicular en varios puntos de la capital.

Algunas de las zonas y vías complicadas por el tránsito vehicular esta noche son:

Av. Ajaví

Av. Mariscal Sucre

Av. Simón Bolívar

Av. General Rumiñahui

Av. Pedro Vicente Maldonado

Av. Cardenal de la Torre

Av. Morán Valverde

Av. Teniente Hugo Ortiz

Guamaní

Chillogallo

El Recreo

San Bartolo

Villaflora

El Trébol

El Condado

Carcelén

Av. Velasco Ibarra

Av. Patria

Av. Pichincha

El Ejido

Miraflores

Av. Ladrón de Guevara

La Carolina

Av. Naciones Unidas

Av. Galo Plaza Lasso

Av. La Prensa

Av. Eloy Alfaro

Entrada a Carapungo

Av. Manuel Córdova Galarza

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) recomendó a los conductores tomar mayores precauciones ante las calzadas mojadas.

La entidad recordó que cuando llueve lo ideal es mantener una mayor distancia con los otros vehículos y encender las luces.

