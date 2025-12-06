Quito celebra hoy, sábado 6 de diciembre, 491 años de Fundación y, para festejar, el Municipio de la ciudad programó una gran cantidad de eventos para toda la semana. Las actividades se desarrollan en distintos lugares para que todos los quiteños puedan asistir.

Agenda de Fiestas de Quito para este sábado 6 de diciembre

Festival Sal Quiteña 2025, enfocado en resaltar la tradición culinaria en la ciudad. Este año se enfocará en el chocho. Centro de Eventos Bicentenario de 11:00 a 20:30

La ruralidad saluda a Quito. Plaza San Francisco, de 10:00 a 20:00

Desfile de la ruralidad, desde el Centro de Arte Contemporáneo (CAC) hasta la Plaza de San Francisco, a las 13:00

Festival del Pasacalle (Jornada 1): en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de 11:00 a 16:00

Festival del Pasacalle (Jornada 2): Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde las 18:00 hasta 23:00

El Machalazo: un encuentro desde los barrios con música y alegría, disfrútelo en el barrio La Concepción, ubicado en las calles Vaca de Castro entre la Cárdenas y Pedro Freile, de 16:00 a 22:00

Sesión Solemne: se realizará en el Teatro Nacional Sucre, a las 15:00

En La Mena, a las 19:00, se realizará una velada con música y banda de pueblo en las canchas de Reino de Quito

El Rock Fest Valle de Tumbaco reunirá al metal quiteño de 11:00 a 18:00 en el estadio de Checa

Homenaje a la música ecuatoriana en Calacalí de 10:00 a 14:00 en su parque central

🟦🟥🟦 #Quito491Años | ¡Quito vibra en su Centro Histórico! Mañana la Plaza de San Francisco se llena de música, tradición y talento para celebrar a la ciudad más linda del mundo. 🎉💙❤️



🙌 Ven a disfrutar de una tarde que une nuestras raíces, nuestras voces y la alegría que… pic.twitter.com/np9wrmeRxj — Secretaría de Cultura Quito (@culturaquito) December 5, 2025

Cangrejada en La Mariscal recibió a 15 000 asistentes el viernes 5 de diciembre

La cangrejada se volvió una parada obligada dentro del mapa de celebraciones que mueve a la ciudad estos días, entre festivales barriales, juegos tradicionales y actividades que llenan Quito de historias y de gente que quiere vivir las fiestas a su manera.

La Mariscal se llenó de música, fiesta y olor a cangrejo el viernes 5 de diciembre. La Cangrejada Quiteña tomó la avenida Amazonas y convirtió cuadra tras cuadra en un corredor de sabor, donde más de 20 restaurantes sacaron sus mejores recetas a base de cangrejo. Entre risas, música y mesas llenas, alrededor de 15 000 personas se animaron a probar desde encocados intensos hasta cangrejos al ajillo que pedían mazo y buena compañía.

Hoy la agenda continúa, no te la pierdas.

🟦🟥🟦 #Quito491Años | Hoy celebramos a una ciudad que nunca se rinde, que renace una y otra vez y que inspira con cada amanecer.



Quito es historia viva en sus iglesias, es tradición en sus sabores que abrazan, es magia en cada rincón que enamora.

Pero, sobre todo, Quito es su… pic.twitter.com/2aQEwbiLTS — Municipio de Quito (@MunicipioQuito) December 6, 2025

