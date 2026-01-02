El cierre de la señal abierta de Telesucesos Canal 29 fue anunciado este jueves 1 de enero, tras más de tres décadas de presencia informativa.

Desde 1993, el canal fue referente de contenidos locales, culturales y educativos. Apuntó a mantener una relación cercana con la audiencia capitalina.

Devolución de la frecuencia al Estado ecuatoriano

Según el comunicado oficial de Telesucesos Canal 29, la determinación responde a un proceso responsable de evaluación operativa y sostenibilidad financiera.

La empresa informó que, tras la notificación de los entes de control, se procederá a la devolución de la frecuencia, en línea con las normativas vigentes del sistema de medios en Ecuador.

Fecha y hora del apagón definitivo de Telesucesos

La emisión de la señal abierta concluirá el domingo 4 de enero de 2026 a las 23:59, cerrando formalmente una etapa clave del panorama televisivo de Quito.

Telesucesos informó que mantendrá sus operaciones a través de plataformas digitales.

