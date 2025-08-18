El Servicio de Emergencias ECU911 dio a conocer este lunes 18 de agosto de 2025 sobre una atención a un siniestro de tránsito ocurrido en el sector de Quitumbe, en Quito.

Más noticias

Siniestro de tránsito en Quitumbe

El siniestro de tránsito ocurrió entre un bus y un automóvil tipo sedán en la av. Mariscal Sucre y Guayanay Ñan, sector de Quitumbe, en el sur de Quito.

Desde la Sala Operativa del ECU911 se coordinó de inmediato la atención a esta emergencia con la movilización del contingente de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), el Ministerio de Salud Pública (MSP), la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos Quito.

Los paramédicos del MSP y del Cuerpo de Bomberos brindaron atención de primeros auxilios a ocho personas que resultaron heridas en el impacto.

La circulación vehicular se interrumpió en tres carriles de la vía mientras se atendía la emergencia y se retiraban los automotores a patios vehiculares. Posteriormente, la vía fue habilitada.

🚨 #CierreVialQuito | Por siniestro de tránsito



📍 Sector: Quitumbe

🛣️ Lugar: av. Mariscal Sucre y Guayanay Ñan

🚧 Cierre: tres carriles sobre la av. Mariscal Sucre

↔️ Sentido: sur-norte



⚠️ Con precaución

☀ #QuitoRenace pic.twitter.com/DXDYBGydQM — AMTQuito (@AMT_Quito) August 18, 2025

Un tanquero se volcó la tarde del domingo cerca del aeropuerto, en Tababela

Tanquero volcado ocasiona derrame de gasolina

El ECU911 informó que alrededor de las 10:41 se recibió la llamada de alerta a la línea única de emergencias del 911. En ella se avisaba sobre el volcamiento de un tanquero y el derrame de gasolina en la vía.

El incidente ocurrió en el sector de Tababela, en el redondel de Alpachaca, en Quito, cerca del aeropuerto Mariscal Sucre de Quito.

Desde la Sala Operativa del 911 se coordinó la atención a esta emergencia con la movilización del contingente de los organismos de socorro.

Así, personal y unidades del Cuerpo de Bomberos Quito, Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Policía Nacional, Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y el COE Metropolitano asistieron.

Al llegar al sitio, se constató la emergencia y el derrame de la gasolina sobre la calzada.

Desde los organismos de socorro se dio a conocer que, afortunadamente, no se registran personas heridas a causa de este incidente.

Personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que la circulación por la vía está totalmente cerrada, mientras se realiza el retiro del automotor y la limpieza del combustible para resguardar lal seguridad de los conductores.

Personal del Cuerpo de Bomberos Quito realiza trabajos de limpieza de la calzada, mientras el ECU911 mantiene el monitoreo a través de videovigilancia de las labores de emergencia en el sector.

🔄 #Actualización | Siniestro de tránsito en Tababela, sector redondel de Alpachaca.



🧑🏻‍🚒 Hemos finalizado labores. En el lugar trabajamos con 11 efectivos y cuatro vehículos.



👉🏻 Al momento, se realizan labores de limpieza.



🚒 Por favor, si vas a conducir hazlo con… https://t.co/YWYxvhsDhE pic.twitter.com/ySeShQaRxS — Bomberos Quito (@BomberosQuito) August 17, 2025

Te recomendamos