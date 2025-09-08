Este lunes, 8 de septiembre de 2025, en la avenida De la Prensa y David Ledesma, en el sector El Condado, en el norte de Quito, se produjo un siniestro de tránsito y motociclista falleció.

El ECU 911 informó que la alerta sobre el hecho se dio a las 04:51. Hasta el lugar acudieron integrantes de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

Más noticias

Motociclista fallece en siniestro de tránito en Quito

La AMT informó sobre el siniestro de tránsito a través de las redes sociales. Se realizaron cierres viales para atender la emergencia.

La moto circulaba por la avenida De la Prensa. Al parece, la persona viajaba y habría perdido pista y se estrelló contra un poste. Sin embargo, aún no se conocen las causas definitivas del hecho.

Ya para las 07:00, la avenida De la Prensa estuvo habilitada luego del siniestro de tránsito, según la AMT.

🚨 #CierreVialQuito | Por siniestro de tránsito.



📍 Sector: Condado

🛣️ Lugar: av. La Prensa y David Ledesma

🚧 Cierre: sobre la Prensa carril derecho. (sentido sur – norte)



⚠️ Con precaución

☀ #QuitoRenace pic.twitter.com/8XoloCKarF — AMTQuito (@AMT_Quito) September 8, 2025

Mortalidad vial en Ecuador

Ecuador registra la mayor mortalidad vial en Suramérica, con un promedio de 11 fallecidos en siniestros de tránsito cada día.

Ese panorama equivale a una muerte cada dos horas, según un estudio presentado es pasado jueves, 19 de junio de 2025, por colectivos sociales a partir de datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En el informe ‘Vías seguras, usuarios seguros, vidas salvadas‘, las organizaciones señalaron la necesidad de tomar decisiones políticas y sociales frente a esta causa de muerte.

Te puede interesar: Ecuador tiene la máxima mortalidad vial en Suramérica, según estudio

Según los datos del documento, a pesar de que durante la última década se registró una disminución de siniestros en las carreteras ecuatorianas, la cifra de fallecidos aumentó un 20 %. Es decir, al pasar de 3 264 en 2014 a 3 965, en 2023.

Soluciones que se proponen ante siniestros de tránsito

En cuanto a las posibles soluciones, desde el informe indicaron que es necesaria la implementación de sanciones más efectivas y la mejora de las infraestructuras locales.

Se sumó el fomento de la educación en la sociedad para que puedan concienciarse y se consigan “usuarios seguros” que respeten la velocidad y no conduzcan bajo los efectos del alcohol.

💥🚙 #Ahora | Atendemos una emergencia por un siniestro de tránsito en la Av. Simón Bolívar, a la altura de la entrada a San José de Morán, en la que un camión se volcó en la vía.



🚑 Nuestro equipo liberó a dos personas que se encontraban atrapadas en el vehículo y les brindaron… pic.twitter.com/juOs20vBQf — Bomberos Quito (@BomberosQuito) June 19, 2025

Te recomendamos: