Este lunes, 8 de septiembre de 2025, en la avenida De la Prensa y David Ledesma, en el sector El Condado, en el norte de Quito, se produjo un siniestro de tránsito y motociclista falleció.
El ECU 911 informó que la alerta sobre el hecho se dio a las 04:51. Hasta el lugar acudieron integrantes de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).
La AMT informó sobre el siniestro de tránsito a través de las redes sociales. Se realizaron cierres viales para atender la emergencia.
La moto circulaba por la avenida De la Prensa. Al parece, la persona viajaba y habría perdido pista y se estrelló contra un poste. Sin embargo, aún no se conocen las causas definitivas del hecho.
Ya para las 07:00, la avenida De la Prensa estuvo habilitada luego del siniestro de tránsito, según la AMT.
Mortalidad vial en Ecuador
Ecuador registra la mayor mortalidad vial en Suramérica, con un promedio de 11 fallecidos en siniestros de tránsito cada día.
Ese panorama equivale a una muerte cada dos horas, según un estudio presentado es pasado jueves, 19 de junio de 2025, por colectivos sociales a partir de datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En el informe ‘Vías seguras, usuarios seguros, vidas salvadas‘, las organizaciones señalaron la necesidad de tomar decisiones políticas y sociales frente a esta causa de muerte.
Según los datos del documento, a pesar de que durante la última década se registró una disminución de siniestros en las carreteras ecuatorianas, la cifra de fallecidos aumentó un 20 %. Es decir, al pasar de 3 264 en 2014 a 3 965, en 2023.
Soluciones que se proponen ante siniestros de tránsito
En cuanto a las posibles soluciones, desde el informe indicaron que es necesaria la implementación de sanciones más efectivas y la mejora de las infraestructuras locales.
Se sumó el fomento de la educación en la sociedad para que puedan concienciarse y se consigan “usuarios seguros” que respeten la velocidad y no conduzcan bajo los efectos del alcohol.
