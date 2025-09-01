La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) dio a conocer la madrugada de este lunes 1 de septiembre sobre un siniestro de tránsito en el norte de Quito y el cierre vial ocasionado.

Una persona herida en el siniestro de tránsito

La AMT informó que un siniestro de tránsito ocurrió en la av. 10 de Agosto y Cuero y Caicedo, a la altura de la parada del Trolebús, sobre uno de los carriles. El siniestro se habría producido alrededor de las 05:49 de este lunes.

Según lo que se conoce, gracias a una llamada a la línea única de emergencias del 911, dos vehículos se habrían chocado en el sitio. El choque ocasionó que un vehículo de color rojo perdiera el control y terminara volcado contra la parada del trolebús.

Desde la Sala Operativa del ECU911, se coordinó la ayuda a esta emergencia con el contingente personal y logístico de las instituciones de primer orden.

Así, al sitio acudieron personal y unidades del Cuerpo de Bomberos de Quito, Policía Nacional y Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT)).

El Cuerpo de Bomberos informó que una persona resultó herida en este incidente en el norte de Quito, a quienes los paramédicos brindaron atención de primeros auxilios para estabilizarla y evaluar se requería atención especializada en una casa de salud.

Vía cerrada

Además, se registra daño a la propiedad pública pues, en el impacto, el auto destruyó los cristales y estructuras del andén.

A causa del siniestro, la circulación por la av. 10 de Agosto se cerró mientras se solventa la emergencia, en sentido norte-sur. Toma precauciones.

Agentes de tránsito gestionan el flujo vehicular en los alrededores, pues hoy se inician clases en Quito y existe carga vehicular.

Toma rutas alternas como la av. América.

