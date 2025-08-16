Un siniestro de tránsito se registró la tarde de este sábado 16 de agosto de 2025 en el sector de Calacalí, en la vía Quito – Santo Domingo.

La llamada de auxilio ingresó a la línea 9-1-1 a las 14:45. El alertante informó sobre un choque entre dos vehículos con varias personas heridas. El ECU 911 Quito coordinó de inmediato el envío de recursos del Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ), Ministerio de Salud Pública (MSP) y Policía Nacional (PPNN).

Más noticias

Heridos por el siniestro de tránsito en Quito

En el lugar de la emergencia, los equipos de socorro confirmaron que cinco personas resultaron heridas. Paramédicos y bomberos brindan atención y valoración médica en el sitio.

La fotografía compartida por el ECU 911 muestra un choque frontal entre un vehículo tipo SUV de color gris y un camión de carga liviana. Ambos presentan daños en la parte delantera. En la calzada se observan restos del impacto y material absorbente utilizado para controlar derrames. A un costado de la vía, personal de emergencia atiende la situación.

Tránsito en la vía Quito – Santo Domingo parcialmente habilitado

Las autoridades de tránsito informaron que la circulación vehicular en el sector se mantiene parcialmente habilitada mientras continúan las labores de respuesta.

ECU 911 recomienda precaución a los conductores

La central de emergencias recordó a los ciudadanos la importancia de conducir con precaución, respetar las señales de tránsito y cumplir los límites de velocidad para evitar nuevos siniestros en las vías.

Reducción de siniestros de tránsito en Quito según la AMT

Washington Martínez, director de la AMT, afirmó en una entrevista en Quito Informa que los operativos de control de velocidad arrojaron resultados positivos. Como ejemplo, citó el feriado del 10 de agosto de 2025, cuando no se registraron muertes por siniestros de tránsito, una disminución del 100% frente al mismo feriado de 2024. Ese fin de semana también cerró con un 13% menos de incidentes y 11% menos heridos.

Entre enero y junio de 2025 se registraron 1 800 siniestros, un 3% menos que los 1 865 del mismo período de 2024. En las vías más peligrosas —avenida Maldonado, Mariscal Sucre, Oswaldo Guayasamín y Simón Bolívar— la reducción llegó al 19,8%.

Lea más sobre el tema: Menos siniestros, más muertes en Quito, según cifras oficiales

Aumentan los fallecidos en siniestros de tránsito en Quito

En contraste, el visor de siniestralidad de la AMT indica que las muertes subieron de 126 en el primer semestre de 2024 a 133 en el mismo lapso de 2025, un incremento del 6%. Los lesionados también aumentaron de 1 115 a 1 146, un alza del 3%.

El detalle mensual revela aumentos del 43% y 44% en enero y febrero de 2025 frente a 2024. En marzo, abril y junio las cifras bajaron, pero en mayo se registró un incremento del 25% en fallecidos.