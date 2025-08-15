Un siniestro de tránsito se registró este viernes, 15 de agosto de 2025, en el sector de Santa Clara, en el centro-norte de Quito. El hecho ocurrió en la intersección de las avenidas Colón y Versalles.

El ECU 911 informó que la alerta del hecho se reportó a las 09:49 y estuvieron involucrados dos vehículos, incluido un taxi.

Una vez recibida la alerta, desde la Sala Operativa del ECU 911 se coordinó de forma inmediata la atención a la emergencia con la participación de varias entidades: Cuerpo de Bomberos de Quito, Cruz Roja Ecuatoriana, Policía Nacional y la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

De acuerdo con el informe preliminar de los organismos de socorro, el siniestro involucró a dos vehículos y dejó un saldo de cinco personas heridas.

Los afectados fueron valorados médicamente en el lugar del accidente y posteriormente trasladados a una casa de salud para recibir atención especializada. Hasta el momento no se ha informado sobre la gravedad de las lesiones.

Se conoció que el impacto se dio tras una persecución que empezó en la av. América. El conductor del vehículo gris habría intentado huir frente a la presencia policial.

La movilidad en la zona

El ECU 911 informó que la avenida Colón se restringió parcialmente para la circulación vehicular, específicamente en el sentido oriente-occidente, mientras se ejecutaron las labores de atención y levantamiento de indicios en el lugar.

Desde la central de emergencias se hizo un llamado a la ciudadanía a conducir con precaución, respetar las señales de tránsito y mantener la atención al entorno vial.

Cifras alarmantes de siniestros de tránsito en Quito

Entre enero y junio de 2025 se registraron 1 800 siniestros, un 3 % menos que los 1 865 del mismo período de 2024.

Las avenidas Maldonado, Mariscal Sucre, Oswaldo Guayasamín y Simón Bolívar son consideradas las más peligrosas. En estas, la reducción llegó al 19,8 %.

El visor de siniestralidad de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) muestra que las muertes subieron de 126 en el primer semestre de 2024 a 133 en el mismo lapso de 2025, un incremento del 6 %. Los lesionados también aumentaron de 1 115 a 1 146, un alza del 3 %.