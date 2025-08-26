El Servicio de Emergencias ECU911 dio a conocer este martes 26 de agosto sobre la atención a una emergencia registrada en la av. Simón Bolívar, por un siniestro de tránsito.

Siniestro de tránsito dejó un herido

A las 02:55 de este martes 26 de agosto de 2025 ingresó una llamada a la central única de emergencias del 911 en la que se alertó sobre un incidente de tránsito en la vía.

Se trataba del volcamiento de un tráiler a un costado de la vía, en la av. Simón Bolívar, en sentido sur-norte, a la altura de una universidad.

Desde la Sala Operativa del ECU911 Quito se coordinó de inmediato la atención a esta emergencia con el contingente de los organismos de primer orden.

Así, se destinó personal y unidades logísticas del Cuerpo de Bomberos Quito, Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y Empresa Eléctrica Quito (EEQ) al sitio de la emergencia,

Unidades como patrulleros, una grúa, una ambulancia y un carro canasta de la EEQ, entre otras unidades logísticas, apoyaron en la atención.

Cuando las entidades de auxilio llegaron constataron la emergencia. Los paramédicos del Cuerpo de Bomberos brindaron atención de primeros auxilios a una persona que resultó herida en el incidente de tránsito.

Este volcamiento ocasionó el cierre parcial de la circulación vehicular en la av. Simón Bolívar, en sentido sur-norte, por lo que se registró alta carga vehicular en la zona.

Esta congestión afectó también la circulación en la Autopista General Rumiñahui, la cual recibió el flujo de autos que no podía circular por la av. Simón Bolívar.

En el siniestro, el automotor pesado derribó postes de alumbrado público, los cuales personal de la EEQ se encuentra reemplazando.

Agentes de la AMT continúan en el sitio resguardando las operaciones y gestionando el flujo vehicular.

🚨 #Actualización | Por el siniestro en la av. Simón Bolívar, te recomendamos tomar vías alternas.



🛣️Av. Maldonado

🛣️Calle Caracol

🛣️Av. Juan Bautista Aguirre



👆🏼 Con precaución y atención en las vías ☀️ #QuitoRenace https://t.co/TsApYql3YA pic.twitter.com/4QhFEGeTAM — AMTQuito (@AMT_Quito) August 26, 2025

