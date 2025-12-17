Un siniestro de tránsito en Quito dejó una persona atrapada la noche de este miércoles 17 de diciembre de 2025.

Más noticias:

La persona atrapada en el siniestro de tránsito en Quito

El Cuerpo de Bomberos reportó un siniestro de tránsito en el sector de San Vicente, Nayón, Quito.

Los Bomberos realizaron tareas de liberación de una persona que quedó atrapada en uno de los vehículos involucrados y le brindaron atención prehospitalaria.

Trabajaron con cinco efectivos y tres vehículos.

El Cuerpo de Bomberos recordó a la ciudadanía conducir con precaución y respetar las leyes de tránsito.

Otro siniestro de tránsito en el sur de Quito dejó personas afectadas

Un siniestro de tránsito se registró la mañana de este miércoles 17 de diciembre en el sector de La Bretaña, en el sur de Quito.

La emergencia ocurrió en la intersección de las calles S48B y E1A y fue reportada al ECU 911 Quito a las 07:10.

Desde ese momento, las entidades de respuesta activaron los protocolos de atención para asistir a las personas afectadas y controlar la movilidad en la zona.

Información extra: Quito

Te recomendamos