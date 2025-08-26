El Concejo Metropolitano del Municipio clausuró una sesión sobre Metro de Quito por falta de quorum, este martes 26 de agosto de 2025. La decisión se tomó luego de la exposición del gerente general del Metro de Quito, Juan Carlos Parra.

La clausura del Concejo Metropolitano del Municipio de la sesión sobre el Metro de Quito

Este martes, el Concejo Metropolitano del Municipio sesionaba de forma extraordinaria para tratar el tema del mantenimiento del Metro de Quito.

Sin embargo, tras la exposición del gerente general del Metro de Quito, Juan Carlos Parra, la sesión fue clausurada por falta de quorum.

El alcalde Pabel Muñoz señaló que no es la primera vez que esto ocurre.

“No es la primera vez que nos pasa y no es un tema exclusivo de mi bancada (Revolución Ciudadana)”, dijo.

Fuera de la sala, la concejala Analía Ledesma, señaló: “Hablamos de seguridad, mantenimiento y transparencia. ¡Está en juego la movilidad de 300 mil quiteños al día! Dejar sin quorum no es fiscalizar, es darle la espalda a la ciudad”.

La exposición del gerente del Metro de Quito

Este martes, el gerente general del Metro de Quito, Juan Carlos Parra, habló ante el Concejo Metropolitano sobre el proceso de contratación de mantenimiento de la infraestructura, superestructura, electromecánicos y telecomunicaciones del sistema de transporte.

Dijo que el sistema cuenta con todos los planes de mantenimiento desde el inicio de la operación comercial y que el equipo técnico lo ha realizado con éxito durante estos meses.

El Metro tiene un equipo de más de 80 personas especializadas que cuentan con las herramientas y repuestos necesarios cumpliendo un estricto plan de mantenimientos preventivos y correctivos.

En caso de requerirse, se deberán generar procesos de contratación específicos para la adquisición de más material.

Preguntas sobre mantenimiento

Algunos concejales preguntaron que si ya existe personal del Metro haciendo el mantenimiento, por qué se quiere contratar una empresa.

La explicación recayó en que conforme el sistema envejece, los trabajos se vuelven más complejos y requieren tecnología, equipos y repuestos especializados.

“Por eso la industria ferroviaria recomienda contratar empresas internacionales expertas, que aseguren eficiencia y disponibilidad inmediata de insumos”, señaló el Gerente.

El alcalde Pabel Muñoz indicó que, por ahora, no se necesita un mantenimiento correctivo y que es fundamental contar con un contrato integral.

