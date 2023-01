Fueron 8 500 sanciones emitidas para los buses alimentadores en Quito durante 2022

Imagen referencial. Personal de la Empresa de Transporte de Pasajeros de Quito durante sus operativos de control. Foto: Cortesía Quito Informa

La Empresa de Transporte de Pasajeros de Quito informa que en el período 2022 emitió 8 540 sanciones a buses alimentadores que prestan servicio a los usuarios del sistema de transporte municipal. Así se dio a conocer el 26 de enero de 2023.

La cantidad representa 2 945 emisiones de infracciones más que las realizadas en el 2021, donde se efectuaron 5 595.

Según la Coordinación de Fiscalización Operativa, dependencia encargada del control del buen funcionamiento de los sistemas Trolebús, Ecovía y el servicio de alimentadores, las unidades sancionadas cometieron diferentes faltas. Tales como: no cumplir con la programación operativa; incumplir las órdenes e instrucciones operacionales; no entrega de boletos y tickets; reventa y reutilización de boletos y tickets; causar desfases o retrasos en la programación operativa; no respetar las paradas, maltrato verbal, etc.

Quejas de la ciudadanía

Estas sanciones son el resultado del trabajo diario que realizan el personal de la Empresa de Pasajero y además de la recepción de denuncias, a través del Sistema de Quejas de la EPMTPQ. En total hubo 216 quejas ciudadanas referentes al mal servicio.

Entre las principales quejas ciudadanas están: no respetan las paradas establecidas; conducción imprudente; maltrato al usuario, no entrega de boletos, uso indebido de cornetas de aire; incumplir con el proceso de recaudación; incumplir órdenes e instrucciones operacionales. En general actos que afectan el buen servicio y perjudican la imagen institucional.

Danilo Rodríguez, gerente General, sostuvo que el incremento de las emisiones de sanciones a las unidades de alimentadores del sistema de transporte municipal se debe, principalmente, a que se está haciendo un control más efectivo de las operaciones a todo nivel, a fin de mejorar el servicio a los usuarios y que estos se sientan bien desde que toman los alimentadores, hasta llegar a sus trabajos o lugares de estudio.

Sanciones y control

“Tenemos un nutrido número de colaboradores que se encarga de vigilar la marcha del sistema desde los alimentadores hasta los mismos sistemas Trolebús o Ecovía. Todo para asegurar que los usuarios sean atendidos, en la medida de lo posible, de manera correcta y velando por su integridad. Estamos comprometidos en que las cosas mejoren y que conseguiremos un mayor compromiso de parte de los empresarios del transporte que fueron a sancionados. Todos debemos comprometernos para que la situación mejore cada día más”, sostuvo Rodríguez.

El trabajo de la Coordinación de Fiscalización Operativa no solo se concentra en la vigilancia de la operación de los buses alimentadores, sino también de la operación de los sistemas Trolebús y Ecovía. El control también se realiza a la labor de conductores que manejan las unidades institucionales y a la de los colaboradores del área de recaudación.

