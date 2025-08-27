La Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas de Quito (Epmmop) dio a conocer sobre los trabajos de bacheo que se realizarán en la Ruta Viva.

Cierres viales en la Ruta Viva

En coordinación con el Municipio de Quito, la Epmmop realiza la intervención vial en la Ruta Viva, con un cronograma de trabajos de bacheo establecido, razón por la que se realizarán cierres viales.

Estos cierres viales están programados en horarios nocturnos que irán de 21:00 a 05:00 para ejecutar trabajos de bacheo tecnificado y sello de fisuras en la vía.

Los trabajos en esta vía de Quito se realizarán distribuidos en dos fases; cada una de ellas se realizará durante 60 días, es decir, la intervención total durará un tiempo de 120 días.

Primera fase: se realizará del 26 de agosto al 25 de octubre, para lo que se cerrará la circulación vehicular en la calzada en sentido Quito-Puembo. Desde el intercambiador Simón Bolívar hasta Puembo.

Segunda fase: esta irá del 26 de octubre al 25 de diciembre y se cerrará la circulación de la calzada en sentido Puembo-Quito. Los trabajos se realizarán desde Puembo hasta el intercambiador Simón Bolívar.

Utiliza rutas alternas y pasos transversales para circular por el sector afectado.

El Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito aconsejó que, debido a estos cierres, se planifique con anticipación el traslado al aeropuerto para evitar retrasos.

La Epmmop aclaró que a pesar de que aún existen dificultades en cuanto a la provisión de asfalto, los trabajos se retomaron para aprovechar las condiciones climáticas actuales. Esto permitirá a la Empresa entregar la obra en los plazos previstos y sin retrasos.

⚠️¡Información importante!

