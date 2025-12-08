Rotura de tubería causa cortes de agua en barrios de Quito este lunes 8 de diciembre

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

La Empresa de Agua Potable de Quito (Epmaps) dio a conocer este lunes 8 de diciembre que terceras personas ocasionaron la rotura de una red matriz de 4″ de acero en la parroquia San Juan, en Quito.

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Técnicos de la Epmaps atienden la reparación de la tubería matriz de acero de 4 pulgadas en El Tejar. La empresa elabora una pieza especial para cerrar la intervención y proyecta que el servicio vuelva este lunes en horas de la tarde.

La rotura se registró el domingo, 7 de diciembre, en la intersección de Hermano Miguel y El Tejar, en la parroquia San Juan. La Epmaps aplicó maniobras técnicas para evitar que más sectores sufran la suspensión del servicio.

Barrios afectados con el corte de agua

El cronograma de intervención señala que el agua potable regresará desde la tarde del lunes 8 de diciembre de 2025.

Las zonas que han sido afectadas por la rotura y que sufren la suspensión están en El Tejar, parte alta, y las calles El Retiro, El Cebollar y Hermano Miguel. La empresa mantiene el plan de acción para completar los trabajos en la tubería matriz y poder restablecer el servicio en estas zonas en la tarde.

La Epmaps aseguró que durante la tarde se restablecerá paulatinamente el servicio en las calles: El Cebollar, El Retiro y Hermano Miguel.

Entrega mediante tanqueros

Mientras continúa la reparación, la Epmaps abastece a los usuarios mediante tanqueros. La institución expresa su pesar por los inconvenientes generados por una afectación provocada por terceros y agradece la comprensión de la ciudadanía.

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