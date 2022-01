Fecha para revisión y matriculación vehicular, por definirse

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) aún no define la fecha para comenzar con el proceso de matriculación y Revisión Técnica Vehicular (RTV) del presente año, en Quito. Foto: Diego Bravo / EL COMERCIO

Unidad de Noticias (I)

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) aún no define la fecha para comenzar con el proceso de matriculación y Revisión Técnica Vehicular (RTV) del presente año, en Quito. De momento, esa institución informó que en el 2021 se registraron 404 327 automotores que renovaron su permiso anual de circulación.

En total se realizaron 693 666 revisiones en los seis centros de RTV que funcionan en la capital. De esa cantidad, 424 467 aprobaron el proceso obligatorio previo a la matriculación. Esta cifra demostró que varios propietarios pasaron la RTV, pero no obtuvieron el permiso anual para movilizarse.

En cuanto a los servicios de matriculación en línea habilitados hasta el 17 de diciembre, a través del sitio web www.amt.gob.ec, la entidad municipal registró 350 406 solicitudes.

No obstante, ¿qué pasa ahora con los procesos de revisión técnica vehicular y matriculación para el presente año? En la Agencia Metropolitana de Tránsito se informó que todavía no se define la fecha para comenzar con esos trámites.

A través de las redes sociales, decenas de personas publicaron sus inquietudes respecto al tema. Algunos comentaron que la página web para reservar turnos no funcionaba. De hecho, tras ingresar al portal amt.gob.ec y dar clik en la opción Cita para Matriculación y Revisión Técnica Vehicular, aparecía error.

En Twitter, la usuaria Carolina Moreno consultó “¿qué tiene su página sin funcionar correctamente, alcalde Guarderas por favor haga algo”, a lo cual la AMT le contestó que “al momento estamos a la espera de disposiciones generales para la apertura de los servicios vehiculares 2022 (…) Recuerde mantenerse informado de nuestros canales oficiales por favor”.

De igual forma, Fernando Villacís consultó ¿cuándo se podrá tomar turnos para matriculación en Quito, cambio de propietario? Otros usuarios se quejaron de que necesitaban pagar el valor de la RTV, pero el sistema informático no permitía emitir la orden de pago. Ante esas interrogantes, la AMT se limitó a responder lo mismo.

Ayer por la mañana, los seis centros de revisión técnica vehicular no atendieron al público. Algunas personas se acercaron a preguntar y no obtenían respuestas. En las afueras del centro de El Inca, por ejemplo, los usuarios no obtuvieron respuestas.

José Luis Lozada es propietario de un local de pago ágil para toda clase de trámites que se ubica frente a ese centro. Contó que llegaron alrededor de 20 personas a consultarle, durante la mañana, si conocía algo sobre el inicio de las jornadas de revisión técnica vehicular. “Había mucha expectativa, pensábamos que todos los trámites iban a comenzar el 17 de enero. Estamos a la espera de una fecha real, la gente estaba inconforme”.

Lo mismo manifestó Nancy Tréboles, quien tiene un negocio similar en esa zona. Señaló que muchas personas no matricularon sus automotores el año pasado porque no tenían ingresos para pagar los trámites, pero lograron conseguir dinero para el inicio del 2022. “Durante mañana vinieron a preguntar unos 15 señores, pero no obtuvieron respuestas”.