Los estudiantes del régimen Sierra-Amazonía regresan a clases para el nuevo año lectivo 2025-2026 y en Quito se activan los expresos escolares en el Trole y la Ecovía.

El retorno a las aulas se realizará, al menos en el sistema público, desde el 1 de septiembre de 2025 y se desarrollará de forma escalonada.

Expresos escolares en Quito por el regreso a clases

Desde el lunes 1 de septiembre, justamente, se reanudará la operación de los expresos escolares del Trolebús y la Ecovía.

El Municipio informó que el servicio será de manera paralela a los circuitos regulares, con el objetivo de optimizar los tiempos de traslado en horas pico y enfrentar el incremento de usuarios que se registra cada año con el inicio de clases.

Las rutas del servicio para estudiantes

Cinco rutas de expresos escolares estarán habilitadas, cada una con dos horarios de salida entre las 06:05 y las 06:30. Este servicio es exclusivo para estudiantes y tendrá una tarifa reducida de 17 centavos.

Expresos escolares del Trolebús:

Terminal Quitumbe – Colón (06:05 y 06:15): Quitumbe, Morán Valverde, Ajaví, El Calzado, Chimbacalle, La Recoleta, Santo Domingo, Hermano Miguel, Alameda, El Ejido, Santa Clara, Colón.

– Colón (06:05 y 06:15): Quitumbe, Morán Valverde, Ajaví, El Calzado, Chimbacalle, La Recoleta, Santo Domingo, Hermano Miguel, Alameda, El Ejido, Santa Clara, Colón. Estación El Recreo – Colón (06:15 y 06:30): El Recreo, Chimbacalle, La Recoleta, Santo Domingo, Hermano Miguel, Alameda, El Ejido, Colón.

Expresos escolares de la Ecovía:

Terminal Quitumbe – Playón Marín (06:15 y 06:30): Quitumbe, Capulí, Puente de Guajaló, San Cristóbal, San Bartolo, Epiclachima, Pujilí, El Recreo, Montúfar, Playón de la Marín.

– Playón Marín (06:15 y 06:30): Quitumbe, Capulí, Puente de Guajaló, San Cristóbal, San Bartolo, Epiclachima, Pujilí, El Recreo, Montúfar, Playón de la Marín. Estación Guamaní – De las Universidades (06:05 y 06:15): Guamaní, Santo Tomás, San José Caupicho, El Beaterio, Puente de Guajaló, Ayapamba, San Bartolo, Epiclachima, Pujilí, El Recreo, Montúfar, Playón de la Marín, Simón Bolívar, De las Universidades.

– De las Universidades (06:05 y 06:15): Guamaní, Santo Tomás, San José Caupicho, El Beaterio, Puente de Guajaló, Ayapamba, San Bartolo, Epiclachima, Pujilí, El Recreo, Montúfar, Playón de la Marín, Simón Bolívar, De las Universidades. Estación Río Coca – Playón Marín (06h15 y 06h30): Río Coca, Sauces, 24 de Mayo, Benalcázar, Baca Ortiz, Manuela Cañizares, Simón Bolívar, Playón de la Marín.

Las medidas sobre las rutas y horarios

Según informó el Municipio, los recorridos han sido diseñados para conectar zonas con alta densidad estudiantil.

Agentes de tránsito acompañarán la operación de los expresos y del servicio regular en los distintos corredores para garantizar la fluidez del servicio, evitar contratiempos y controlar la invasión a los carriles exclusivos.

