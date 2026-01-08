Durante años pasó inadvertido. Sin rótulos, sin uso y sin control. Sin embargo, un terreno abandonado terminó por llamar la atención de vecinos y autoridades tras la aparición masiva de roedores.

La alerta surgió a partir de una denuncia ciudadana que evidenció un problema que venía creciendo en silencio. El predio, situado en una esquina con alta circulación de vehículos y peatones, acumuló basura de forma progresiva hasta convertirse en un botadero informal.

Restos orgánicos, desechos domésticos y maleza generaron un entorno propicio para la proliferación de ratas, con impactos directos en la salud pública.

Ratas invaden predio abandonado en zona peatonal y vehicular de Quito

Ante el riesgo sanitario, la Unidad de Bienestar Animal (UBA) ejecutó una intervención en el terreno, ubicado en la intersección de la calle San Francisco de Rumihurco y la avenida Occidental, en el sector de San José del Condado, para contener la plaga. Entre finales de 2025 e inicios de 2026 se aplicaron dos jornadas técnicas de desratización, con la colocación de 2 000 gramos de rodenticida especializado.

El producto utilizado atrae exclusivamente a los roedores y permite controlar la población sin provocar malos olores ni procesos de descomposición visibles, una medida clave en zonas urbanas densamente transitadas. Desde la entidad municipal se insistió en que el origen del problema está vinculado de forma directa al abandono de residuos en espacios no habilitados.

“El terreno se volvió un punto de alimentación para los roedores por la basura que arroja la gente. Sin ese factor, el problema no escala”, explicó Diego Morales, jefe de Vigilancia e Inspección de la UBA.

Municipio define acciones para recuperar el predio abandonado

El caso derivó en una intervención más amplia. La Administración Zonal La Delicia coordinó una mesa técnica interinstitucional, desarrollada el jueves 8 de enero, con el objetivo de frenar el problema y evitar su repetición.

El plan incluye el ingreso de Emaseo para retirar los desechos acumulados, el seguimiento técnico permanente de la UBA y trabajos de limpieza profunda y adecuación del cerramiento a cargo de la EPMMOP.

Basura en terrenos baldíos, un riesgo que persiste en Quito

Las autoridades reconocen que el mayor reto comienza después de la intervención. Mantener el terreno libre de desechos depende, en gran medida, de la corresponsabilidad ciudadana.

Arrojar basura en espacios abandonados no solo deteriora el entorno urbano, también abre la puerta a plagas y enfermedades.

El dato

Durante 2025, la Unidad de Bienestar Animal realizó 310 controles de plagas en 582 barrios del Distrito Metropolitano de Quito.