El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) dio a conocer las previsiones del clima en Quito este viernes 12 de septiembre de 2025 y alertó sobre altas temperaturas diurnas y radiación ultravioleta.

☔ El clima de Quito hoy

Según el pronóstico del clima del Instituto Nacional de Meteorología (Inamhi), este viernes 12 de septiembre de 2025 se espera un cielo parcial nublado.

A pesar de estas condiciones, durante la mañana Quito podría tener temperaturas máximas de hasta 24 grados centígrados (sobre todo en los valles). El cielo estará parcial nublado y habrá presencia de ráfagas de viento.

Debido a la poca nubosidad en la mañana, los rayos solares ingresan directamente a la superficie, por lo que la radiación ultravioleta se ubica en niveles muy altos. Ante ello, es importante que tomes precauciones para protegerte, como usar protector solar y gorra.

Durante la tarde, el cielo estará parcialmente nublado y se prevé lluvias y lloviznas aisladas, con más intensidad en el valle de Los Chillos.

En la noche de hoy, el cielo estará nublado y puede haber lloviznas ocasionales en algunos sectores de la ciudad. Durante la madrugada del sábado 13 de septiembre, se registrará un descenso de temperatura de hasta 7 grados centígrados. El cielo estará parcial nublado y variará a nublado con claros; además, puede haber presencia de bancos de neblina.

🥵 Alerta por altas temperaturas diurnas

El Inamhi advirtió debido a las altas temperaturas diurnas y radicación ultravioleta en niveles altos, por lo que es importante tomar precauciones.

Estas condiciones aumentan la probabilidad de incendios forestales en algunos sectores, toma precauciones y no realices quemas en zonas secas ni enciendas chispas.

La radiación ultravioleta se mantiene en niveles extremadamente altos, por ello usa siempre protector solar.

Usa ropa que cubra tu piel, así estarás protegido de la radiación y del sol

Lleva siempre paraguas, aunque no haya lluvias, puede protegerte del sol

Mantente hidratado

Mantén las habitaciones frescas y ventiladas

Presta mayor atención a niños y personas mayores