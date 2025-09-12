El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) dio a conocer las previsiones del clima en Quito este viernes 12 de septiembre de 2025 y alertó sobre altas temperaturas diurnas y radiación ultravioleta.
Más noticias
☔ El clima de Quito hoy
Según el pronóstico del clima del Instituto Nacional de Meteorología (Inamhi), este viernes 12 de septiembre de 2025 se espera un cielo parcial nublado.
A pesar de estas condiciones, durante la mañana Quito podría tener temperaturas máximas de hasta 24 grados centígrados (sobre todo en los valles). El cielo estará parcial nublado y habrá presencia de ráfagas de viento.
Debido a la poca nubosidad en la mañana, los rayos solares ingresan directamente a la superficie, por lo que la radiación ultravioleta se ubica en niveles muy altos. Ante ello, es importante que tomes precauciones para protegerte, como usar protector solar y gorra.
Durante la tarde, el cielo estará parcialmente nublado y se prevé lluvias y lloviznas aisladas, con más intensidad en el valle de Los Chillos.
En la noche de hoy, el cielo estará nublado y puede haber lloviznas ocasionales en algunos sectores de la ciudad. Durante la madrugada del sábado 13 de septiembre, se registrará un descenso de temperatura de hasta 7 grados centígrados. El cielo estará parcial nublado y variará a nublado con claros; además, puede haber presencia de bancos de neblina.
🥵 Alerta por altas temperaturas diurnas
El Inamhi advirtió debido a las altas temperaturas diurnas y radicación ultravioleta en niveles altos, por lo que es importante tomar precauciones.
Estas condiciones aumentan la probabilidad de incendios forestales en algunos sectores, toma precauciones y no realices quemas en zonas secas ni enciendas chispas.
- La radiación ultravioleta se mantiene en niveles extremadamente altos, por ello usa siempre protector solar.
- Usa ropa que cubra tu piel, así estarás protegido de la radiación y del sol
- Lleva siempre paraguas, aunque no haya lluvias, puede protegerte del sol
- Mantente hidratado
- Mantén las habitaciones frescas y ventiladas
- Presta mayor atención a niños y personas mayores