El Quitofest 2025 reunirá música, solidaridad y trabajo comunitario durante sus tres jornadas del 28 al 30 de noviembre en el parque Bicentenario.

El festival, con entrada libre y dos escenarios, espera a miles de asistentes para disfrutar de 36 bandas nacionales e internacionales.

La ciudad contará con el apoyo de 150 personas que cumplen horas de trabajo comunitario, asignadas tras cometer infracciones y optar por esta alternativa en lugar de pagar una multa.

Según la Agencia Metropolitana de Control (AMT), ellas colaborarán en tareas operativas y de servicio. La entidad considera que este mecanismo convierte una sanción en un aporte directo al orden y al buen desarrollo del evento.

¿Qué ofrece el Quitofest 2025?

El Bicentenario recibirá tres días de música, baile y propuestas culturales. El ingreso será gratuito y quienes lleven alimentos no perecibles podrán usar un acceso preferencial como parte de la campaña municipal ‘Dona con Corazón’.

El festival se desarrollará de 14:00 a 22:30 y las autoridades estiman una afluencia diaria de 25 000 personas. Para evitar contratiempos, recomiendan llegar temprano, revisar rutas de acceso, acordar puntos de encuentro y evitar el ingreso con animales de compañía.

Como el clima de Quito cambia con rapidez, se sugiere llevar impermeable y ropa cómoda. Los paraguas estarán restringidos.

Movilidad: cierres viales y estacionamientos

Durante los tres días del Quitofest, la AMT aplicará cierres en las avenidas Río Amazonas, De la Prensa y La Florida, además de las calles Manuel Valdiviezo, Crispín Sandoval, Herminio Salas, Dávalos, Holguín, Curaray e Iturralde.

El control buscará evitar el mal estacionamiento y asegurar accesos peatonales y de emergencia.

El estacionamiento Bicentenario ‘B’ será peatonal, mientras que las zonas ‘A’ y ‘C’ estarán habilitadas con 429 plazas en total.

Transporte público: horarios y refuerzos

El Trolebús extenderá su servicio hasta las 23:30 durante el festival. El Metro de Quito funcionará en sus horarios habituales: 05:30 a 23:00 entre semana, 07:00 a 23:00 los sábados, y 07:00 a 22:00 los domingos.