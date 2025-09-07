El Municipio de Quito utilizará agua reciclada proveniente de los lixiviados del relleno sanitario El Inga para combatir los incendios forestales. Con esta decisión se busca evitar el uso de agua proveniente de fuentes naturales, reservada para el consumo humano, señalo el Municipio de la ciudad este 6 de septiembre de 2025.

Más noticias

Se reutilizará agua tratada de lixiviados para apagar incendios forestales en Quito

Los lixiviados son líquidos que se forman cuando la lluvia o los residuos se filtran entre la basura. Si no reciben un tratamiento adecuado, pueden contaminar ríos, quebradas y suelos. Sin embargo, en Quito este líquido ahora pasa por un proceso de depuración que lo transforma en agua limpia y apta para su reutilización.

Un recurso estratégico en emergencias

La Empresa Metropolitana de Gestión de Residuos Sólidos explicó que el sistema de tratamiento combina procesos físicos y químicos que garantizan un agua de alta calidad, segura para reutilizar. Esta innovación permitirá contar con un recurso confiable para sofocar incendios, sin poner en riesgo las reservas destinadas a la ciudadanía.

Además, el agua recuperada también se podrá usar en riego y reforestación, actividades clave para la recuperación de áreas verdes.

Capacidad de la planta de tratamiento

La planta de El Inga puede captar hasta 80 metros cúbicos de agua por hora, es decir, 80 000 litros, lo equivalente a llenar 32 piscinas pequeñas en solo una hora. En promedio, se generan 800 metros cúbicos diarios de agua limpia, suficientes para abastecer a 8.000 personas en un día.

“Lo novedoso es que aprovechamos un líquido residual que, tras ser tratado, se convierte en un recurso vital en emergencias. Así cuidamos los reservorios que abastecen a los ciudadanos”, destacó Santiago Andrade, gerente de la empresa municipal.

Por su parte, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, señaló, durante un simulacro realizadoe l viernes 5 de septiembre: “Han tenido que pasar más de 20 años para hacer cosas elementales en el Relleno Sanitario El Inga. Cuando nosotros llegamos, había 16 piscinas de lixiviados, este era un crimen ambiental, un pasivo ambiental increíble (…). Hoy, tenemos solamente 6 piscinas, gracias al tratamiento con el mayor estándar de la empresa británica con la que trabajamos”.

Asimismo recordó, que la nueva Helibase de El Inga (una pista de helicópteros donde estos se abastecen de agua) ya está operativa y permitirá atender emergencias aéreas, sobre todo en casos de incendios forestales.

Quito, una ciudad vulnerable a incendios forestales

En 2024, la capital ecuatoriana registró 340 incendios forestales que devastaron más de 2 200 hectáreas. Con esta medida, el Municipio de Quito espera reducir la presión sobre las fuentes hídricas y fortalecer la respuesta ante emergencias ambientales.

Noticias Quito: Municipio de Quito

Te recomendamos