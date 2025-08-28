A partir del 1 de septiembre de 2025, los usuarios del Trolebús y la Ecovía notarán modificaciones en sus recorridos y frecuencias. El Municipio de Quito explicó que estos ajustes buscan que los transbordos sean más rápidos y que los tiempos de espera disminuyan en las estaciones y paradas.

El anuncio coincide con el inicio del nuevo ciclo lectivo, cuando aumenta la demanda en el transporte municipal, pues 27 000 estudiantes regresarán a clases en Quito.

Estudio técnico determinó necesidad de ajustes en la Ecovía y Trolebús

Según la Empresa de Pasajeros, entre noviembre de 2024 y junio de 2025 se levantó información sobre el comportamiento de la demanda en los dos corredores.

El estudio reveló que los intervalos de espera eran más largos de lo que necesitaban los usuarios en horas valle y que ciertos circuitos obligaban a realizar transbordos adicionales.

Con base en ese diagnóstico se decidió reorganizar las rutas y reforzar los despachos, con el fin de hacer más ágil la experiencia de viaje.

El Municipio sostiene que esta planificación permitirá trayectos más fluidos, reducción de transbordos y optimización del tiempo de viaje, al garantizar que los buses lleguen con mayor regularidad.

Más buses y kilómetros recorridos

En el caso del Trolebús, la planificación contempla 604 despachos diarios y un recorrido de casi 16 600 kilómetros, con 83 unidades en operación.

La Ecovía, en cambio, alcanzará 21 600 kilómetros cada día, con 728 despachos programados y 99 buses en circulación.

Horarios y frecuencias del Trolebús

C1 El Recreo – El Labrador : cada 2 minutos en hora pico y 4 en hora valle, de 05:00 a 22:00.

: cada 2 minutos en hora pico y 4 en hora valle, de 05:00 a 22:00. C2 Morán Valverde – El Labrador : cada 11 minutos en hora pico y 15 en hora valle, de 05:30 a 20:53.

: cada 11 minutos en hora pico y 15 en hora valle, de 05:30 a 20:53. C4 Quitumbe – Colón : cada 5 minutos en hora pico y 6 en hora valle, de 05:00 a 20:10.

: cada 5 minutos en hora pico y 6 en hora valle, de 05:00 a 20:10. C6 Quitumbe – El Recreo: cada 7 minutos, de 05:05 a 05:37 y de 20:17 a 22:05.

Expresos escolares del Trolebús:

Quitumbe – Colón (06:05 y 06:15).

El Recreo – Colón (06:15 y 06:30).

Horarios y frecuencias de la Ecovía

E-1 Guamaní – De las Universidades : cada 3 minutos en hora pico y 5 en hora valle, de 05:00 a 21:45.

: cada 3 minutos en hora pico y 5 en hora valle, de 05:00 a 21:45. E-2 Quitumbe – Río Coca : cada 3 minutos en hora pico y 5 en hora valle, de 05:00 a 21:45.

: cada 3 minutos en hora pico y 5 en hora valle, de 05:00 a 21:45. E-3 Río Coca – Playón de la Marín : cada 3 minutos en hora pico y 5 en hora valle, de 05:00 a 21:00.

: cada 3 minutos en hora pico y 5 en hora valle, de 05:00 a 21:00. INT Río Coca – El Labrador: cada 14 minutos, de 05:45 a 21:40.

Expresos escolares de la Ecovía:

Quitumbe – Playón Marín (06:15 y 06:30).

Guamaní – De las Universidades (06:05 y 06:15).

Río Coca – Playón Marín (06:15 y 06:30).

Cambios en el transporte público municipal

El Municipio señaló que los ajustes buscan responder a la demanda real de los usuarios, en especial en horarios con menor flujo, cuando los intervalos entre buses resultaban más extensos.

Con la reorganización se espera mejorar la puntualidad y confiabilidad del servicio, en beneficio de estudiantes y de quienes utilizan a diario los corredores municipales.