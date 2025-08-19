El Centro de Operaciones de Emergencia del Distrito Metropolitano de Quito (COE) alertó sobre el incremento de temperaturas diurnas en la ciudad.
Esta advertencia responde a los pronósticos del Instituto Nacional de Meteorología (Inamhi) que indican altas temperaturas en las mañanas y mucho frío en las noches.
La radiación estará en niveles ‘extremadamente altos’
Este martes 19 de agosto, la alerta del Inamhi señala que en Quito y toda la provincia de Pichincha, la radiación ultravioleta alcanzará el nivel 13, que corresponde a ‘extremadamente alto’.
Esto se debe a la poca nubosidad presente en el cielo, lo cual permite la entrada directa de los rayos solares, sin que las nubes bloqueen su paso.
En Quito, varias zonas estarán afectadas por el incremento de las temperaturas. El COE las divide entres niveles, según el riesgo:
- Nivel medio: Zona noroccidental y suroccidental del DMQ, que incluye parroquias como: Pacto, Gualea, Nanegalito.
- Nivel Alto: Nanegal, San José de Minas, Calacalí, Nono, Lloa.
- Nivel Muy Alto: Atahualpa, Perucho, Puellaro, Pomasqui, Calderón, Zámbiza, Alangasí, Conocoto, Guagopolo, Puembo, Tababela, Yaruquí, El Quinche, Pintag, San Antonio, Nayón, Llano Chico, Checa, Cruz Loma.
El COE advierte que, ante estas condiciones, se podría presentar una ola de calor diurno en varias zonas de Quito, con riesgo muy alto de incendios forestales.
Consejos para protegerte de la radiación
La radiación ultravioleta causa graves daños a la piel, entre ellos quemaduras y manchas. Además de daños oculares. Por ello te dejamos algunos consejos
- Evitar la exposición prolongada al sol, al menos hasta las 15:00.
- Usar siempre protector solar.
- Llevar un paraguas o sombrilla para protegerse del sol.
- Usar gafas con protección UV.
- Vestir ropa con mangas largas que cubran la piel.
- Las gorras también son artículos prácticos para proteger la cara y cabeza del sol.
- Consuma agua constantemente, manténgase hidratado.
Temperaturas muy altas en el día y muy bajas en la noche
El Inamhi difundió su informe meteorológico 46. El reporte advierte altas temperaturas diurnas en gran parte del país.
El boletín anticipa un incremento de las temperaturas de la mañana, entre las 10:00 de este martes 19 de agosto y las 16:00 del viernes 22 de agosto.
Las zonas más afectadas serán las del norte de la Sierra y de manera ocasional la Amazonía:
- Región Litoral: Guayas y Los Ríos
- Región Interandina: Imbabura, Pichincha, Tungurahua y Cotopaxi
- Región Amazónica: Provincias del centro y norte de la región
De estas, Carchi, Imbabura y Pichincha registrarán niveles muy altos, con temperaturas superiores a los 27º C.
En el resto del país el clima variará entre los 21 y 34º C. La Costa será la región menos afectada.
