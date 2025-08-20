La falta de agua en seis parroquias del sur de Quito, ocurrida tras el deslizamiento en el Antisana que afectó al sistema La Mica Quito Sur, duró 18 días y alcanzó a unas 400 000 personas. Durante ese tiempo, los vecinos tuvieron que abastecerse en tanqueros, puntos de distribución o comprar bidones.

Propuesta de exoneración y condonación

El Concejo Metropolitano analizó este martes 19 de agosto el manejo de la emergencia. En esa sesión, el alcalde Pabel Muñoz presentó una propuesta para aliviar los gastos de los afectados.

La iniciativa incluye dos medidas: la exoneración del pago mensual a quienes no tuvieron agua y la condonación del consumo adicional en los hogares que apoyaron a sus comunidades con el servicio.

Según Verónica Sánchez, gerente de la Empresa Pública de Agua Potable (Epmaps), la exoneración se aplicaría en el mes de julio a 89 284 abonados. Además, 6 123 usuarios que compartieron agua con vecinos no pagarán el excedente en sus planillas.

Medidas durante la emergencia

La alerta se emitió el 9 de julio y al día siguiente se declaró la emergencia. Entre el 11 y el 14 de ese mes se instalaron tres puestos de comando en La Ecuatoriana, Turubamba y La Argelia para coordinar la distribución del líquido.

Durante las dos semanas de crisis se entregaron cerca de 60 millones de litros de agua. Para esto se movilizaron 109 tanqueros, cinco hidrantes, 16 cisternas inflables, cuatro puntos fijos y dos pozos conectados a la red. Más de 500 trabajadores participaron en estas labores.

Atención a la población

Los equipos municipales abastecieron a 16 centros de salud con 1 264 m³ de agua y atendieron a más de 80 000 personas en situación prioritaria a través del Patronato San José. También se entregaron 177 000 litros de agua a servicios sociales.

Los controles sanitarios incluyeron charlas a 16 000 personas sobre consumo seguro y vigilancia a 1 383 habitantes. En la zona se detectaron 73 casos de enfermedades transmitidas por alimentos, sin reportes de brotes.

