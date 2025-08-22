Nayón, una de las parroquias más afectadas por los incendios del año pasado, cuenta desde este viernes 22 de agosto de 2025 con un gabinete contra incendios forestales. El equipo se ubica en un punto estratégico de fácil acceso y busca reforzar la primera respuesta comunitaria frente a emergencias.

Más noticias

Quito perdió 20 millones de dólares por incendios forestales en 2024

La ciudad enfrentó una de sus peores temporadas de incendios hace un año. Según la Cámara de Comercio, las pérdidas alcanzaron los 20 millones de dólares.

Los equipos de emergencia atendieron 340 incendios que arrasaron 2 274 hectáreas en distintos sectores. Entre los más golpeados estuvieron Los Chillos, Tumbaco, Cumbayá, Nayón, Chilibulo, El Panecillo y el cerro Auqui.

El 99% de esos eventos tuvo origen humano. Bomberos identificaron como principales causas las quemas agrícolas, la quema de basura y las fogatas durante excursiones.

Gabinete forestal para prevenir nuevos incendios en Nayón

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Quito, Esteban Cárdenas, explicó que el nuevo gabinete sirve para la prevención y la primera respuesta en zonas críticas.

Recordó que Nayón figura entre los puntos de mayor riesgo por la facilidad con la que el fuego se propaga en sus laderas.

✊ #JuntosContraElFuego | Nuestro compromiso con la comunidad es constante, y lo demostramos entregando nuestro cuarto gabinete contraincendios, esta vez en el sector de Nayón.



🤝 Con estas acciones fortalecemos la capacidad de respuesta inmediata en zonas estratégicas y… pic.twitter.com/OYOjHX8acj — Bomberos Quito (@BomberosQuito) August 22, 2025

Cómo funciona el gabinete contra incendios forestales

El equipo consiste en una estructura metálica montada sobre un hidrante. Contiene tres mangueras de 30 metros, dos pitones de presión y un hidrante con dos salidas.

Con estos implementos, los moradores pueden contener un conato de incendio y ganar tiempo hasta la llegada de los bomberos.

Esta información le puede interesar: Alerta por la calidad del aire en Quito debido incendios forestales de este 24 de septiembre

Quito refuerza su plan de prevención

Desde marzo de 2025, el Cuerpo de Bomberos ejecuta un plan operativo para reducir riesgos.

Incluye patrullajes en sectores vulnerables, desbroce de vegetación, sensores térmicos y la instalación de gabinetes forestales.

El Distrito cuenta con 70 estaciones, más de 50 camiones y hasta 400 efectivos disponibles cada día.

Nayón, conocido como el Jardín de Quito por su diversidad de plantas ornamentales y su clima templado de 23 °C, se convierte en una de las primeras parroquias en incorporar esta herramienta comunitaria frente a los incendios forestales.