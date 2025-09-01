Este lunes 1 de septiembre de 2025 se inauguró el año lectivo en las Unidades Educativas Municipales de Quito. El acto se realizó en la Unidad Calderón, con la presencia del alcalde Pabel Muñoz y autoridades municipales. Más de 27 000 estudiantes regresaron a clases.

Unidad Calderón inicia clases bilingües

La Unidad Educativa Municipal Calderón abrió el ciclo escolar con un modelo bilingüe en inglés y español. El inspector Marco Ortiz señaló que espera la cooperación de los padres de familia para que los estudiantes cumplan sus deberes en casa.

Tras la ceremonia, los estudiantes ingresaron a las aulas. Allí, los tutores se presentaron ante sus cursos e iniciaron las clases con actividades lúdicas. Las aulas también incorporan pantallas interactivas.

Nuevas bibliotecas en 16 colegios municipales

Este año, 16 Unidades Municipales cuentan con bibliotecas renovadas. Más de 14 000 estudiantes acceden a esos espacios y a 35 000 libros que forman parte del sistema educativo municipal.

Pantallas interactivas en colegios municipales

La Unidad Quitumbe recibió 53 pantallas interactivas. Durante las vacaciones, 11 instituciones incorporaron 70 equipos tecnológicos. El plan contempla 300 pantallas en total hasta finales de 2025.

Construcción del nuevo edificio Julio Moreno Peñaherrera

El Municipio destinó 3 millones de dólares para levantar el nuevo edificio de la Unidad Julio Moreno Peñaherrera. La obra se prevé inaugurar en noviembre de 2025.

Puesto de Mando Unificado para el plan de movilidad

Desde este lunes 1 de septiembre funciona un Puesto de Mando Unificado que opera entre las 05:00 y las 19:00. En este espacio participan 1 042 servidores públicos, entre policías, militares y funcionarios municipales.

El plan prioriza 42 instituciones educativas con mayor número de estudiantes y alto flujo vehicular. Estas se ubican en el norte, centro, sur y valles de Quito.

