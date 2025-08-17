Eran las 21:00 del lunes 11 de agosto cuando Erika López llegó al Centro Histórico de Quito. Planeaba cenar con sus amigos en uno de los restaurantes de la zona, pero algo inesperado cambió el rumbo de su noche. Al cruzar la Plaza Grande, las luces amarillas iluminaban la silueta de un arupo en plena floración. Se detuvo.

“Me dio paz”, contó. Sacó su celular y tomó una fotografía. No quería olvidar ese instante. “Quiero conservarlo para siempre. Lo que vi esa noche no se repite todos los días”, afirmó.

Más noticias

Arupos florecen en Quito durante el verano

Cada agosto, Quito se llena de un toque de color en sus calles. Los arupos, con flores rosadas, lilas o blancas, anuncian el verano quiteño. Su floración coincide con las vacaciones escolares, cuando el tráfico disminuye y las familias llenan parques y plazas.

Para la botánica Cecilia Puertas, estos árboles no solo embellecen el paisaje, sino que invitan a detenerse y observar. “Marcan un momento especial del año”, asegura.

Origen y expansión del arupo en Ecuador

El investigador Eduardo Peralta explica que el arupo es originario de la provincia de Loja y del norte de Perú. Descubierto en bosques secos, se adaptó con facilidad al clima de la Sierra.

Su cultivo se extendió con los años desde Loja hasta Carchi. Hoy, forma parte del paisaje urbano de ciudades como Quito, Cuenca y Ambato. Florece en verano, y sus flores caen alrededor del 21 de septiembre.

Un símbolo cultural y turístico para Quito

En Quito, el arupo se integra a la identidad de la ciudad. La Plaza Grande es uno de los lugares más visitados para admirarlo, con sus flores resaltando sobre la arquitectura histórica.

Puertas sostiene que su floración atrae turistas y genera un movimiento económico importante para la capital. “Es más que belleza. Es un recordatorio de lo valioso que es cuidar nuestras especies nativas”, comenta.

Recuerdos y miradas al cielo

La floración no ocurre de manera simultánea: algunos arupos se adelantan desde abril, otros esperan hasta septiembre. Cada ciclo dura unos 40 días y mantiene la ciudad con matices rosados durante varias semanas.

Carla Samanate, estudiante de Medicina, asocia esta época con las vacaciones de su infancia y las visitas a la Plaza de la Independencia con su abuela.

Andrés Villacís, conductor de taxi en Quito, cuenta que en sus recorridos nocturnos siempre encuentra un momento para admirarlos: “Uno puede estar apurado, pero estos árboles siempre llaman la atención”.