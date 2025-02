Quito fue reconocida como uno de los mejores destinos de América del Sur por los premios Travellers’ Choice Awards Best of the Best de TripAdvisor.

Este galardón, basado en las valoraciones y experiencias reales de los viajeros, destaca a Quito como un destino imperdible por su riqueza cultural, patrimonial y natural.

El Centro Histórico de Quito: Joya Patrimonial de la Humanidad

TripAdvisor resaltó la riqueza histórica de la ciudad, con especial énfasis en su Centro Histórico, considerado el mejor conservado de la región.

Declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1978, este espacio alberga una impresionante riqueza arquitectónica y artística. Está representada en templos religiosos como los monasterios de Santo Domingo y San Francisco, así como la iglesia de La Compañía, joyas del estilo barroco.

Reconocimiento entregado en la Vitrina Turística Anato 2025

El premio se entregó durante la Vitrina Turística Anato 2025, organizada por la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato). El evento se llevó a cabo del 26 al 28 de febrero en el Centro de Convenciones Corferias de Bogotá, Colombia.

Este evento reunió a representantes de la industria turística de la región, y Quito Turismo aprovechó la ocasión para promocionar su oferta turística.

Anato, uno de los eventos turísticos más importantes de América Latina

La Vitrina Turística Anato, creada en 1949, se ha consolidado como el principal referente de la industria turística en la región, con más de 30 ediciones.

Este evento anual destaca por la calidad de sus expositores y su creciente número de asistentes, facilitando el encuentro entre compradores y vendedores de servicios turísticos de aproximadamente 30 países y todas las regiones de Colombia.

Con cerca de 1 000 empresas expositoras en un espacio de 13 000 m² y más de 20 000 visitantes profesionales, ANATO se posiciona como el escenario ideal para planificar la oferta turística de 2025.

Quito fortalece su presencia en el mercado colombiano

La participación de Quito en Anato 2025 representó una estrategia promocional de alto impacto, permitiendo a la ciudad mostrar sus atractivos turísticos, nuevas experiencias y productos innovadores al sector turístico y a los medios de comunicación colombianos.

Colombia es un mercado prioritario para Quito, y este evento brindó una oportunidad para fortalecer la marca, establecer contactos, iniciar alianzas comerciales y consolidar relaciones con agencias de viajes, tour operadores y promotores de destinos.