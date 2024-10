Hoy es 4 de octubre del 2024, el día de San Francisco de Asís. En Quito se la asocia como un día de fuertes lluvias y que se denomina “el cordonazo de San Francisco”. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) presentó sus pronósticos para esta tarde.

Inamhi explica sobre el cordonazo de San Francisco

El Inamhi está realizando el monitoreo de las condiciones climáticas para la tarde de este 4 de octubre, día del cordonazo de San Francisco, en Quito. Y, según Madelyn Enríquez, analista de pronósticos, afirma que las lluvias no deben generar una preocupación mayor.

Para el Inamhi, las lluvias del cordonazo no serán tan fuertes en Quito esta tarde. Para Enríquez, no se repetirán las lluvias intensas como de los días anteriores. “Esta tarde se pueden presentar precipitaciones en el Centro y Sur de la ciudad, pero no serán tan fuertes”, afirma.

Sin embargo, el Inamhi hace un seguimiento de la temperatura atmosférica. “Al no ser tan caliente, las lluvias no generarían problemas como el del 2 de octubre pasado. Sin embargo, dependerá del calentamiento y, con ello, se podría tener algunas tormentas aisladas”, afirma Enríquez.

Sin embargo, no es posible confirmar una hora precisa para que se dé el cordonazo en Quito. “La hora es muy difícil acertar porque dependiendo del comportamiento puede adelantarse o retrasarse”, afirma Enríquez.

Las lluvias intensas y breves de Quito

Las lluvias de Quito tienen una particularidad y más en los tiempos del cordonazo de San Francisco. Son lluvias intensas y fríos, pero que tienen una duración breve, que puede ser de 15 minutos, media hora. Se los califica como “chubascos”.

En el caso del 2 de octubre pasado, las lluvias comenzaron a las 15:30 y terminó alrededor de las 18:00. Varios barrios del sur de Quito se inundaron, sobre todo en la zona de Caupicho, Lucha de los Pobres, Nueva Aurora, entre otros.

En este caso se pueden presentar varios chubascos dispersos en ciertas zonas de la ciudad, pero no va a ser tan intensos como en los días anteriores.