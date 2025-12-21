¿Quién era Tomás Tapia? La historia del fotógrafo hallado sin vida en Quito

Fecha de publicación: 4 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 4 de octubre de 2026

La muerte de Tomás Tapia, un joven de 28 años, causó consternación entre familiares, amigos y colectivos culturales de Quito. Su nombre comenzó a circular el sábado 20 de diciembre de 2025, cuando la Fiscalía General del Estado difundió un aviso de persona desaparecida.

Horas más tarde, la búsqueda terminó de la forma más dolorosa: su familia confirmó que Tomás fue hallado sin vida, aunque hasta ahora las autoridades no han informado el lugar ni las circunstancias de este lamentable hecho.

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De acuerdo con la información, Tomás Tapia habría sido visto por última vez en el sector de Iñaquito, en el norte de Quito. Tras perder contacto con él, sus allegados activaron alertas en redes sociales y acudieron a las instancias correspondientes. La Fiscalía publicó su reporte de desaparición la mañana del sábado, lo que generó una rápida difusión del caso.

La confirmación de su fallecimiento llegó pocas horas después. El silencio institucional sobre los detalles del hallazgo mantiene abiertas varias interrogantes.

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Fotógrafo y parte activa de la escena cultural quiteña

Tomás, conocido con cariño como ‘Tomi’ o ‘Tomito’, era fotógrafo y formaba parte del colectivo Quito Bohemio, donde cumplía el rol de fotógrafo oficial.

Desde esa plataforma documentó encuentros culturales, música y expresiones artísticas que dieron identidad a este espacio independiente.

Quito Bohemio expresó su despedida con un mensaje emotivo: “Hoy nos deja un guerrero, siempre estuvo con nosotros. Tomás hermano, dejas un vacío enorme en Quito Bohemio. Descansa en el lado luminoso de la fuerza”. El colectivo también agradeció a quienes se sumaron a la búsqueda.

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Velación y cremación de Tomás Tapia

A través de la cuenta de Instagram de Tomás, su familia informó que la velación se realizó el sábado 20 de diciembre en la funeraria Terán. Para este domingo 21 está previsto el servicio religioso, a las 18:00, seguido del acto de cremación, a las 19:00.

Los mensajes de despedida se multiplicaron en redes sociales. Amigos, conocidos y seguidores lamentaron su partida y expresaron solidaridad con la familia. Algunos comentarios también cuestionaron la inseguridad en Quito y pidieron respuestas claras sobre lo ocurrido.

Mensajes de solidaridad desde la Universidad Central

La Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador también se pronunció. En un comunicado en Facebook expresó su nota de pesar por el fallecimiento de Tomás Tapia, hijo de Miguel Tapia, miembro de la comunidad universitaria. La institución extendió condolencias y un abrazo solidario en este momento de profundo dolor.