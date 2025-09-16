El Servicio de Emergencias ECU911 dio a conocer sobre cierres viales en la Panamericana Norte, en Quito, debido a manifestaciones sociales a causa de la eliminación del subsidio al diésel.

Cierre en la Panamericana Norte, en Calderón

La Panamericana Norte reporta cierres viales debido a las movilizaciones sociales que se extienden desde ayer, en protesta por la eliminación del subsidio al diésel; uno de ellos es en el sector de Calderón.

La Policía llegó al sitio de la aglomeración de personas para tratar de mantener habilitada la circulación vehicular; sin embargo, al momento se encuentra cerrada.

A través de las cámaras de videovigilancia del ECU911, en la madrugada se constató que dos volquetas descargaron tierra sobre la vía para impedir el paso de los vehículos.

Este cierre está activo en la Panamericana Norte, desde la 01:00 de hoy, a la altura de San Miguel del Común.

Las personas han tenido que caminar para poder trasladarse a sus trabajos. Camionetas ayudan a trasladarlas hasta los extremos de la protesta para poder tomar transporte público.

Un contingente de la Policía Nacional llegó al sitio con un equipo de la Policía antimotines para tratar de reabrir la circulación vehicular.

Por medio de altoparlantes, la Policía pidió a los manifestantes que se retiren de la vía e hizo tres advertencias. Debido a la negativa de los protestantes, la Policía comenzó a apagar las llantas que incendiaron y a lanzar bombas lacrimógenas para dispersar a los protestantes.

Si necesitas circular por esta zona, busca rutas alternas como la av. Simón Bolívar o la Ruta Viva.

Transportistas de vehículos pesados bloquearon el paso el lunes 15 de septiembre

Ante la focalización del subsidio al diésel, transportistas de vehículos pesados bloquearon el paso vehicular con sus automotores en la Panamericana Norte y la intersección con la av. Simón Bolívar.

Ellos protestan por la medida tomada por el Gobierno de Daniel Noboa ante la focalización del subsidio al diésel, lo cual incrementó el valor del combustible.

La circulación estuvo totalmente bloqueada en este sitio que es el acceso para los sectores Carapungo y Calderón y la salida norte de la ciudad.

