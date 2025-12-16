Las probabilidades de lluvia aumentan en Quito este martes 16 de diciembre

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) dio a conocer las condiciones climáticas que se esperan en Ecuador y Quito este martes 16 de diciembre de 2025.

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Altas temperaturas en Quito

El Inamhi publicó las previsiones del clima; estas señalan que Pichincha presentará un cielo poco nuboso variando a parcial nublado. Sin embargo, los niveles de radiación ultravioleta se ubican en niveles extremadamente altos, por lo que es importante tomar precauciones.

En horas de la mañana, la temperatura podría alcanzar temperaturas máximas de hasta 25 grados centígrados en Quito, con un cielo parcial nublado.

Además, se prevé que en horas de la tarde y noche se presentarán lloviznas en el sur de Quito y en el noroccidente de Pichincha.

Durante la noche, también se prevén lluvias, sobre todo en el valle de Los Chillos y más ligeras en el sur de Quito.

En la madrugada, el cielo estará parcialmente nublado y se espera un descenso de temperatura hasta 7 grados centígrados.

El aumento de nubosidad permite no solo la formación de lluvias sino también una cobertura que durante la noche mantiene el calor en la superficie.

#PronósticoPichincha | Martes, 16 de diciembre: Cielo poco nuboso variando a parcial nublado, radiación #UV extremadamente alta 🌤️😎

En hora de la tarde y noche lluvia y lloviznas al sur de #Quito y noroccidente de #Pichincha🌦️ pic.twitter.com/jHWTijqegT — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) December 16, 2025

Alerta por alta temperatura en Ecuador

El Inamhi emitió alertas en los días anteriores sobre el aumento de temperatura. Esta advertencia estuvo vigente hasta el 15 de diciembre.

En estos días, se registraron temperaturas de hasta 35 °C en el Litoral y de 34 °C en la Amazonía. En la Sierra, la temperatura podría llegar hasta los 26 °C.

Los días de mayor calor diurno fueron entre el 8 y el 9 de diciembre. Las zonas más afectadas son:

Litoral: Guayas y Los Ríos

Guayas y Los Ríos Sierra: Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Azuay y Loja

Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Azuay y Loja Amazonía: Sucumbíos, Orellana, Napo y Zamora Chinchipe

AdvertenciaMeteorológicaEc Nro.67 l Continuarán las altas temperaturas diurnas e índices de radiación UV muy altos en el Callejón Interandino, Amazonía, centro-interior del Litoral. Vigente desde el 11 al 15 de diciembre 2025 🌤️🌡️🥵 pic.twitter.com/tYTZopKA68 — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) December 10, 2025

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