Presunto responsable del incendio en La Vicentina espera audiencia de flagrancia

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

El presunto responsable del incendio registrado en La Tola Baja, en el sector de La Vicentina, permanece aprehendido mientras la Fiscalía avanza con las diligencias del caso. Juan Ignacio Yuquilema, subprocurador de Patrocinio del Municipio de Quito, informó que en las próximas horas se espera la audiencia de calificación de flagrancia.

El caso forma parte de los procesos judiciales abiertos por incendios registrados en Quito. Según la información entregada por el Municipio, tres personas ya enfrentan procesos judiciales por estos hechos. Una de ellas recibió una condena de seis meses de prisión. Un cuarto ciudadano permanece aprehendido y podría enfrentar un proceso penal.

Tres procesos judiciales por incendios en Quito

Uno de los casos corresponde al incendio ocurrido el 26 de agosto en San José de Monjas. La persona señalada como responsable admitió su culpabilidad mediante un procedimiento abreviado. Por ello, recibió una condena de seis meses de prisión.

Además de la pena de cárcel, el juez ordenó el pago de una multa equivalente a tres salarios básicos. También estableció una reparación de 498 dólares a favor del Cuerpo de Bomberos de Quito por los gastos que generó la atención de la emergencia. Como parte de las medidas de reparación, el juez dispuso también la publicación de la sentencia.

Otro proceso corresponde al incendio registrado el 16 de septiembre en San Antonio de Pichincha. En este caso, las autoridades calificaron la flagrancia y declararon legal la detención. La persona procesada espera la audiencia de juzgamiento mediante procedimiento directo.

Mientras avanza ese proceso, el ciudadano tiene prohibido salir del país. Además, debe presentarse ante la autoridad todos los lunes.

Un tercer caso se relaciona con el incendio ocurrido el 16 de septiembre en el sector de la Casa de la Selección. El juez calificó la flagrancia y declaró legal la aprehensión. También ordenó prisión preventiva para la persona procesada. La audiencia de juzgamiento se realizará el próximo mes.

El caso de La Vicentina sigue en investigación

En La Tola Baja, sector La Vicentina, el presunto responsable continúa aprehendido. La Fiscalía ha cumplido varias diligencias y ahora se espera que se realice la audiencia de calificación de flagrancia.

Yuquilema señaló que provocar incendios forestales o de vegetación constituye un delito. El artículo 246 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece una pena de uno a tres años de prisión para este tipo de hechos.

El Municipio de Quito participa en estos procesos como acusador particular. Su intervención busca apoyar el trabajo de la Fiscalía y exigir la reparación por los daños ocasionados.

Las autoridades también pidieron a la ciudadanía evitar cualquier tipo de quema en bosques o zonas con vegetación. Estos hechos pueden generar daños irreparables y los ecosistemas afectados podrían tardar varias décadas en recuperarse.

El Municipio recordó que quienes observen una quema o tengan información sobre sus responsables deben comunicarse de inmediato con el ECU 911 o utilizar los canales institucionales disponibles.

En el caso de La Vicentina, la próxima diligencia será la audiencia de calificación de flagrancia, que permitirá avanzar con el proceso relacionado con la aprehensión del presunto responsable.

🧑🏼‍🚒 #Actualización | Durante toda la madrugada, nuestro equipo permaneció desplegado en el sector de La Vicentina e Itchimbía. A esta hora, continuamos con labores de control, ya que aún existen puntos calientes.



🚁 Desde el aire, con nuestro helicóptero, iniciamos descargas de… pic.twitter.com/AxZMrYzNhd — Bomberos Quito (@BomberosQuito) September 17, 2026

Te recomendamos