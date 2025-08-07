Este jueves 7 de agosto, el sonido de helicópteros sorprendió a los quiteños en el norte de Quito. ¿A qué se debió este sobrevuelo?

Prácticas de ceremonia por el 10 de Agosto, Primer Grito de la Independencia

Con motivo de la conmemoración del Primer Grito de la Independencia, se realizará una ceremonia militar este viernes 8 de agosto en Quito, en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro (Esmil).

En esta ceremonia participarán miembros de la Fuerza Aérea y del Ejército, por ello este jueves 7 de agosto se realizaron prácticas de vuelo de actos programados en la ceremonia.

El sonido de los helicópteros militares llamó la atención de los quiteños, quienes salieron a las ventanas a constatar qué ocurría.

Coroneles serán ascendidos en la ceremonia

El Ejército Ecuatoriano dio a conocer que durante la ceremonia se realizará el ascenso formal de los generales, luego de llevar a cabo el proceso de selección de coroneles.

Ellos pertenecen a la promoción 90 de Arma, 87 de Servicios y 87 de Especialistas y son:

Coronel de Estado Mayor Conjunto Fernando Patricio Silva Arias

Coronel de Estado Mayor Conjunto Édison Santiago Rueda Vásquez

Coronel de Estado Mayor Conjunto Wilson Estuardo Galarza Urbina

La calificación de los oficiales para su ascenso obedece a un proceso transparente, riguroso y con estricto apego a las normas legales vigentes, señaló el Ejército.

Además, se destacó que los señores coroneles que ingresaron al proceso de calificación han cumplido con honor su carrera militar y el Ejército agradece su aporte al fortalecimiento de la institución.

