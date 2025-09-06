Miembros de la Policía Nacional detuvieron a un hombre que intentó incendiar una vivienda con sus familiares dentro, en el norte de Quito, informó la institución este sábado 6 de septiembre del 2025.

Hombre intentó incendiar una vivienda y su familia en Quito

Según el reporte policial, el hecho sucedió la tarde del viernes 5 de septiembre de 2025 en las calles José Antepara y Carlos Mantilla, en el sector de Bellavista de Calderón, en el norte de Quito. Los uniformados llegaron al lugar para atender un denuncia de violencia intrafamiliar y pudieron evitar la tragedia.

Acción de las entidades de socorro evitó la tragedia

El personal policial activó los protocolos de seguridad. Primero, evacuaron a las personas que se encontraban dentro de la casa y en los alrededores. Luego, junto con miembros del Cuerpo de Bomberos de Quito, ingresaron al inmueble y lograron neutralizar al agresor.

El hombre, identificado como César M., es un ciudadano de nacionalidad venezolana. Según el reporte policial, fue aprehendido en delito flagrante mientras intentaba prender fuego a la vivienda.

Procedimiento legal para el detenido

Tras su captura, el detenido fue trasladado al Hospital General Docente de Calderón para una valoración médica. Posteriormente, fue puesto a órdenes de la autoridad competente en la Unidad de Flagrancia. Además, el Consulado de Venezuela fue notificado sobre el procedimiento, conforme lo establecen los protocolos internacionales.

Compromiso de la Policía en Ecuador

La Policía Nacional destacó que la intervención se desarrolló bajo los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Recalcó que su prioridad es proteger la vida y la seguridad ciudadana, siempre en respeto de los derechos humanos.

El oportuno accionar de las instituciones de seguridad evitó que el incidente provocara consecuencias mayores en la comunidad de Bellavista de Calderón, agregó la institución.

