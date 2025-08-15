El Pico y placa es una restricción vehicular que rige en todo el Distrito Metropolitano de Quito como medida para gestionar el tránsito de la ciudad en las horas pico. Así funcionará este viernes 15 de agosto de 2025.

Esta restricción excluye a los autos conducidos por personas de la tercera edad o personas con discapacidad.

Horarios de Pico y placa en Quito este viernes 15 de agosto de 2025

El Pico y placa se aplica en dos horarios de lunes a viernes. Los feriados, sábados y domingo no aplica la restricción.

Estos son los horarios de aplicación:

En la mañana : de 06:00 a 09:30

El Pico y placa es una medida que se implementó en diversas ciudades alrededor del mundo como respuesta a los desafíos de la urbanización y el aumento del tránsito vehicular.

Este viernes, todos los autos pueden circular en Quito debido a que es feriado nacional.

Multas por infringir el Pico y placa en Quito

La multa por incumplir el Pico y placa es del 15% del Salario Básico Unificado, es decir 69 dólares la primera vez; la segunda vez será el 25%, es decir, 115 dólares.

Si incumples por tercera vez, la multa asciende al 50% de un salario básico, es decir, 230 dólares.

Si incumpliste el Pico y placa, retira tu auto de los CRV

Está vigente la resolución que dispone el proceso de chatarrización de los vehículos ingresados en los Centros de Retención Vehicular (CRV) por más de tres años, que no hayan sido retirados por sus propietarios.

Con estos vehículos se emite una declaratoria de abandono y luego se procede a la chatarrización.

Por esta razón, la Agencia de Tránsito llama a los legítimos propietarios a realizar el proceso de liberación vehicular.

