El Municipio de Quito implementó la medida de Pico y placa en Quito para controlar el flujo vehicular dentro de la ciudad. Este se aplica con un esquema, según el último dígito de la placa, este miércoles 3 de septiembre de 2025.
Más noticias
¿Cuáles son los horarios del Pico y placa en Quito este miércoles 3 de septiembre?
La medida del Pico y placa incluye a todos los vehículos y motos del Distrito Metropolitano, a excepción de los conducidos por personas de la tercera edad o con discapacidad.
La restricción vehicular Pico y placa en Quito se aplica cinco días a la semana, de lunes a viernes, de 06:00 a 09:30 y de 16:00 a 20:00.
Este miércoles, no circulan los autos con placas terminadas en 5 y 6.
Contraflujos y Pico y placa en Quito
Como medida adicional al Pico y placa, para que el tránsito tenga mayor fluidez en horas pico, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) también aplica cuatro contraflujos en Quito, estos son:
–Avenida Mariscal Sucre: desde el cementerio de San Diego hasta la avenida Universitaria.
Mañana: 06:30 a 07:00 y de 07:30 a 08:00
Tarde: 16:30 a 17:00 y 17:30 a 18:00
–Autopista General Rumiñahui: desde la av. Pichincha, en El Trébol, hasta el sector de Cuscungo, en la autopista.
Mañana: 06:30 a 07:30 y de 08:00 a 08:30
Tarde: 16:30 a 19:30
–Avenida Velasco Ibarra (Oriental): en la mañana desde la avenida Napo hasta la av. Velasco Ibarra (La Tola). En la tarde, desde el coliseo Rumiñahui hasta La Tola.
Mañana: 06:00 a 08:30
Tarde: 17:00 a 19:00
– Túnel Guayasamín: desde la av. Guayasamín y av. Simón Bolívar hasta la av. 6 de Diciembre y av. Oswaldo Guayasamín y viceversa en la tarde.
Mañana: 07:00 a 08:30
Tarde: de 16:00 a 19:30
Mantente atento a estos contraflujos y a los horarios de Pico y placa en Quito y evita sanciones.
Te recomendamos