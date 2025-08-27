El Municipio de Quito implementó la medida de Pico y placa en Quito para controlar el flujo vehicular dentro de la ciudad. Este se aplica con un esquema, según el último dígito de la placa, este miércoles 27 de agosto de 2025.

¿Cuáles son los horarios del Pico y placa en Quito este miércoles 20 de agosto?

La medida del Pico y placa incluye a todos los vehículos y motos del Distrito Metropolitano, a excepción de los conducidos por personas de la tercera edad o con discapacidad.

La restricción vehicular Pico y placa en Quito se aplica cinco días a la semana, de lunes a viernes, de 06:00 a 09:30 y de 16:00 a 20:00.

Este miércoles, no circulan los autos con placas terminadas en 5 y 6.

Contraflujos y Pico y placa en Quito

Como medida adicional al Pico y placa, para que el tránsito tenga mayor fluidez en horas pico, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) también aplica cuatro contraflujos en Quito, estos son:

–Avenida Mariscal Sucre: desde el cementerio de San Diego hasta la avenida Universitaria.

Mañana: 06:30 a 07:00 y de 07:30 a 08:00

Tarde: 16:30 a 17:00 y 17:30 a 18:00

–Autopista General Rumiñahui: desde la av. Pichincha, en El Trébol, hasta el sector de Cuscungo, en la autopista.

Mañana: 06:30 a 07:30 y de 08:00 a 08:30

Tarde: 16:30 a 19:30

–Avenida Velasco Ibarra (Oriental): en la mañana desde la avenida Napo hasta la av. Velasco Ibarra (La Tola). En la tarde, desde el coliseo Rumiñahui hasta La Tola.

Mañana: 06:00 a 08:30

Tarde: 17:00 a 19:00

– Túnel Guayasamín: desde la av. Guayasamín y av. Simón Bolívar hasta la av. 6 de Diciembre y av. Oswaldo Guayasamín y viceversa en la tarde.

Mañana: 07:00 a 08:30

Tarde: de 16:00 a 19:30

Mantente atento a estos contraflujos y a los horarios de Pico y placa en Quito y evita sanciones.

