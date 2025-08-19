La medida del Pico y placa sigue vigente en Quito este martes 19 de agosto para restringir la movilidad de ciertos vehículos un día de la semana, según el último dígito del registro metálico.

El esquema de aplicación del Pico y Placa en Quito este martes 19 de agosto

En la mañana la medida se aplica en un horario de 06:00 a 09:30 y en la tarde, de 16:00 a 20:00.

Según el último dígito de la placa, el cronograma es el siguiente:

Lunes: placas terminadas en 1 y 2.

placas terminadas en 1 y 2. Martes : placas terminadas en 3 y 4.

: placas terminadas en 3 y 4. Miércoles : placas terminadas en 5 y 6.

: placas terminadas en 5 y 6. Jueves : placas terminadas en 7 y 8.

: placas terminadas en 7 y 8. Viernes: placas terminadas en 9 y 0.

Este martes no pueden circular en Quito los autos con placas terminadas en 3 y 4.

Documentos necesarios para circular durante el Pico y placa en Quito

Para circular, es esencial tener la licencia y la matrícula vigentes.

Si tu licencia está caducada, debes seguir estos pasos para renovarla:

Generar una orden de pago en la página de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

Cancelar el valor correspondiente, ya sea en línea o en puntos físicos de pago.

Obtener un turno para la emisión de la licencia en la agencia de tu preferencia.

Acercarte a la agencia 15 minutos antes de la hora asignada, presentar el turno impreso con la hora y día agendado.

Realizar la evaluación teórica.

Esperar la entrega de la nueva licencia.

Si tu licencia está próxima a caducarse y tu turno es aún lejano, puedes mostrar impreso el turno cuando los agentes de tránsito te detengan.

Colaboración ciudadana en el Pico y placa

El Municipio de Quito insta a los conductores a cumplir con las restricciones del Pico y placa para mejorar el flujo vehicular en las horas pico.

Planificar los recorridos y verificar que todos los documentos estén en regla es fundamental para evitar sanciones y garantizar una movilidad más eficiente.

En conclusión, este martes, los vehículos con placas terminadas en 3 y 4 no pueden circular dentro de Quito. Asegúrate de tener tu licencia y matrícula vigentes para evitar inconvenientes.

