El pico y placa continúa vigente en Quito para autos y motos; esta medida se implementó para mejorar el flujo vehicular en las horas de mayor tránsito este jueves 28 de agosto de 2025.

Horarios del Pico y placa en Quito, jueves 28 de agosto

El Pico y placa no afecta a vehículos de personas de la tercera edad o con discapacidad. Tampoco a vehículos oficiales o de servicios de salud.

El horario de aplicación de Pico y placa es en la mañana de 06:00 a 09:30 y en la tarde de 16:00 a 20:00.

El esquema de aplicación de Pico y placa

Lunes: placas terminadas en 1 y 2.

placas terminadas en 1 y 2. Martes: los que finalizan en 3 y 4.

los que finalizan en 3 y 4. Miércoles: los de dígitos 5 y 6.

los de dígitos 5 y 6. Jueves: los que tengan 7 y 8.

los que tengan 7 y 8. Viernes: las placas 9 y 0.

Este jueves no circulan los autos con placas terminadas en 7 y 8.

Multas por infringir Pico y placa en Quito

La multa por incumplir el Pico y placa es del 15% del Salario Básico Unificado, es decir, 69 dólares la primera vez; la segunda vez será el 25%, es decir, 115 dólares.

Si incumples por tercera vez, la multa asciende al 50% de un salario básico, es decir, 230 dólares.

Además, los agentes de tránsito se pueden llevar tu auto retenido. La estancia de tu auto en los parqueaderos municipales genera costos diarios.

Revisa antes de salir de casa la placa de tu auto y si eres distraído, coloca una alarma en tu celular los días de Pico y placa.

Matriculación vehicular en Quito

Recuerda que debes tener licencia y matrícula vigentes para poder circular. El mes de mayo deben cumplir el proceso de revisión y matriculación los autos con placas terminadas en 4. Evita sanciones.

La AMT implementa un nuevo sistema en el que los propietarios de vehículos que aprueben la RTV podrán renovar el Permiso Anual de Circulación (PAC) en el mismo lugar donde se realiza la revisión.

Recuerda que la AMT realiza controles preventivos de exceso de velocidad en Quito. Reduce la velocidad y maneja con precaución.

Recuerda que la AMT realiza controles de exceso de velocidad todos los días en Quito.

