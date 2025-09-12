El Pico y placa es una medida que se aplica en Quito y restringe la circulación vehicular. Este viernes, 12 de septiembre de 2025, funciona con estas especificaciones.

Horarios de Pico y placa en Quito este viernes 12 de septiembre

El Pico y placa se aplica en dos horarios de lunes a viernes. Los feriados, sábados y domingo no aplica la restricción.

En la mañana : de 06:00 a 09:30

: de 06:00 a 09:30 En la tarde: de 16:00 a 20:00

La medida tiene excepciones para ocho tipos de vehículos

Oficiales del Presidente y Vicepresidente

Cuerpo Diplomático y Consular acreditado en el Gobierno Nacional

Transporte de personas con discapacidad

Conducidos por personas de la tercera edad

Servicios de emergencias

Transporte colectivo de personas

Transporte comercial rural

Vehículos 100% eléctrico o de cero emisiones

📢 #AMTInforma | ¡Atentos al dato!



Conduce con responsabilidad, sigue las señales y haz que tu viaje sea seguro.



Con tu colaboración, el tránsito fluye mejor para todos.



🤝 Con tu colaboración, el tránsito fluye mejor para todos. pic.twitter.com/jD6EGRtjSa — AMTQuito (@AMT_Quito) September 11, 2025

Multas por infringir el Pico y placa en Quito

La multa por incumplir el Pico y placa es del 15 % del Salario Básico Unificado, en la primera vez. En la segunda ocasión, la sanción asciende al 25 %.

Para quienes incumplan por tercera vez, la multa asciende al 50 % de un salario básico unificado; es decir, 235 dólares.

Una propuesta para variar el Pico y placa en Quito

Las condiciones del Pico y placa podrían cambiar. El Concejo Metropolitana evalúa realizar ajustes. Este martes 9 de septiembre de 2025, el cuerpo colegiado se reunió para tratar en primer debate un proyecto de ordenanza centrado en personas con discapacidad.

La propuesta busca que los familiares y cuidadores también puedan circular con libertad. La iniciativa plantea un marco legal que asegure la integración de este grupo poblacional y de quienes lo acompañan en sus actividades cotidianas.

La principal premisa del cambio es que ahora el vehículo pueda ser utilizado por los cercanos a la persona con discapacidad, incluso si no está presente.

Requisitos en caso de aprobarse la propuesta

De aplicarse la ordenanza, quienes accedan a este beneficio deberán renovarlo cada año y presentar varios documentos:

Solicitud

Cédula de la persona con discapacidad

Matrícula vehicular

Licencia de conducir

Revisión Técnica Vehicular

Retiro del beneficio:

Uso del vehículo para fines distintos al traslado de la persona con discapacidad

Solicitud expresa del beneficiario

Inconsistencias en los documentos presentados

Duplicidad de registros en más de un vehículo

