El Pico y placa es una medida que se aplica en Quito y restringe la circulación vehicular. Este viernes, 12 de septiembre de 2025, funciona con estas especificaciones.
Horarios de Pico y placa en Quito este viernes 12 de septiembre
El Pico y placa se aplica en dos horarios de lunes a viernes. Los feriados, sábados y domingo no aplica la restricción.
- En la mañana: de 06:00 a 09:30
- En la tarde: de 16:00 a 20:00
La medida tiene excepciones para ocho tipos de vehículos
- Oficiales del Presidente y Vicepresidente
- Cuerpo Diplomático y Consular acreditado en el Gobierno Nacional
- Transporte de personas con discapacidad
- Conducidos por personas de la tercera edad
- Servicios de emergencias
- Transporte colectivo de personas
- Transporte comercial rural
- Vehículos 100% eléctrico o de cero emisiones
Multas por infringir el Pico y placa en Quito
La multa por incumplir el Pico y placa es del 15 % del Salario Básico Unificado, en la primera vez. En la segunda ocasión, la sanción asciende al 25 %.
Para quienes incumplan por tercera vez, la multa asciende al 50 % de un salario básico unificado; es decir, 235 dólares.
Una propuesta para variar el Pico y placa en Quito
Las condiciones del Pico y placa podrían cambiar. El Concejo Metropolitana evalúa realizar ajustes. Este martes 9 de septiembre de 2025, el cuerpo colegiado se reunió para tratar en primer debate un proyecto de ordenanza centrado en personas con discapacidad.
La propuesta busca que los familiares y cuidadores también puedan circular con libertad. La iniciativa plantea un marco legal que asegure la integración de este grupo poblacional y de quienes lo acompañan en sus actividades cotidianas.
La principal premisa del cambio es que ahora el vehículo pueda ser utilizado por los cercanos a la persona con discapacidad, incluso si no está presente.
Requisitos en caso de aprobarse la propuesta
De aplicarse la ordenanza, quienes accedan a este beneficio deberán renovarlo cada año y presentar varios documentos:
- Solicitud
- Cédula de la persona con discapacidad
- Matrícula vehicular
- Licencia de conducir
- Revisión Técnica Vehicular
Retiro del beneficio:
- Uso del vehículo para fines distintos al traslado de la persona con discapacidad
- Solicitud expresa del beneficiario
- Inconsistencias en los documentos presentados
- Duplicidad de registros en más de un vehículo
