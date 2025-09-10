En Quito, la medida Pico y placa está vigente para controlar el flujo vehicular. Esta alternativa en la movilidad se aplica con un esquema, según el último dígito de la placa, este miércoles, 10 de septiembre de 2025, hay número fijos.
¿Cuáles son los horarios del Pico y placa en Quito este miércoles?
La medida del Pico y placa incluye a todos los vehículos y motos del Distrito Metropolitano. Eso sí, están excentos de la restricción aquellos automotores conducidos por personas de la tercera edad o con discapacidad.
La restricción vehicular Pico y placa en Quito se aplica cinco días a la semana, de lunes a viernes, de 06:00 a 09:30 y de 16:00 a 20:00. Este miércoles, no circulan los autos con placas terminadas en 5 y 6.
Contraflujos y Pico y placa en Quito
El Pico y placa va acompañada de contrafujos que aplica la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT)
–Avenida Mariscal Sucre: desde el cementerio de San Diego hasta la avenida Universitaria.
Mañana: 06:30 a 07:00 y de 07:30 a 08:00
Tarde: 16:30 a 17:00 y 17:30 a 18:00
–Autopista General Rumiñahui: desde la av. Pichincha, en El Trébol, hasta el sector de Cuscungo, en la autopista.
Mañana: 06:30 a 07:30 y de 08:00 a 08:30
Tarde: 16:30 a 19:30
–Avenida Velasco Ibarra (Oriental): en la mañana desde la avenida Napo hasta la av. Velasco Ibarra (La Tola). En la tarde, desde el coliseo Rumiñahui hasta La Tola.
Mañana: 06:00 a 08:30
Tarde: 17:00 a 19:00
– Túnel Guayasamín: desde la av. Guayasamín y av. Simón Bolívar hasta la av. 6 de Diciembre y av. Oswaldo Guayasamín y viceversa en la tarde.
Mañana: 07:00 a 08:30
Tarde: de 16:00 a 19:30
