El pico y placa continúa vigente en Quito para autos y motos. Esta medida rige de lunes a viernes. Este jueves, 11 de septiembre de 2025, los horarios y placas para las que aplica están definidos.

Horarios del Pico y placa en Quito, jueves 11 de septiembre

Como parte del Pico y placa hay excepciones, como para las circulación de vehículos de personas de la tercera edad o con discapacidad. También están fuera de la restricción los automotores oficiales o de servicios de salud.

El horario de aplicación de Pico y placa es en la mañana de 06:00 a 09:30 y en la tarde de 16:00 a 20:00.

El esquema de aplicación de Pico y placa

Lunes: placas terminadas en 1 y 2.

placas terminadas en 1 y 2. Martes: los que finalizan en 3 y 4.

los que finalizan en 3 y 4. Miércoles: los de dígitos 5 y 6.

los de dígitos 5 y 6. Jueves: los que tengan 7 y 8.

los que tengan 7 y 8. Viernes: las placas 9 y 0.

Este jueves no circulan los autos con placas terminadas en 7 y 8.

Multas por infringir Pico y placa en Quito

La multa por incumplir el Pico y placa es del 15% del Salario Básico Unificado. Para quienes incumplen por tercera vez, la multa asciende al 50% de un salario básico.

Revisa antes de salir de casa la placa de tu auto y si eres distraído, coloca una alarma en tu celular los días de Pico y placa.

Matriculación vehicular en Quito

Es importante tomar en cuenta conducir con la licencia actualizada y matrícula vigentes. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) implementó un nuevo sistema en el que los propietarios de vehículos que aprueben la RTV podrán renovar el Permiso Anual de Circulación (PAC) en el mismo lugar donde se realiza la revisión.

Recuerda que la AMT realiza controles preventivos de exceso de velocidad en Quito. Reduce la velocidad y maneja con precaución.

