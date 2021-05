Las personas buscaron modos para moverse durante la suspensión de los buses, en Quito

Daniel Romero (I)

En taxiruta, bicicleta o en el servicio municipal. Esas son las opciones que tuvieron para desplazarse los usuarios que hoy, lunes 10 de mayo del 2021, no encontraron buses ante la suspensión del servicio por parte de un sector de los transportistas de Quito.

Diana Zambrano vive en Carapungo, en el norte de la ciudad. Diariamente toma dos buses para llegar a su trabajo en la Gaspar de Villaroel y 6 de diciembre. La mañana de hoy no encontró una unidad y recurrió a un taxiruta que circula por la avenida Simón Bolívar.

Cuenta que en un día normal, esos recorridos cuestan USD 1. Sin embargo, hoy tuvo que pagar USD 1, 75 para acercarse a su trabajo. Su horario de ingreso es a las 09:00. Llegó con 30 minutos de retraso.

En avenidas como la Amazonas (norte), también se evidenció la ausencia de buses. Javier Villamarín se trasladó desde Ponceano hasta la Vicentina. Ante el anuncio de la suspensión del servicio decidió usar su bicicleta.

Algunos usuarios de transporte público utilizaron taxis para llegar a sus destinos. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

“Por la Amazonas no había un solo bus entre las 09:00 y las 09:30. Durante el trayecto pude ver cómo la gente esperaba por una unidad”, cuenta Villamarín. De no ser por su bicicleta, comentó, no hubiese llegado a tiempo a su destino.

El compartir el vehículo también fue una opción. Stefany Páez supo el domingo en la noche sobre la paralización. Para llegar a su trabajo en la zona de La Mariscal se puso en contacto con una amiga para que la llevara hasta el lugar.

En el trayecto también recogieron a otra compañera y las tres lograron llegar a tiempo a sus trabajos en medio de la suspensión del servicio de buses.

Los taxis recibieron más usuarios. Carlos Brunis, dirigente del gremio en Quito señaló que sí se experimentó una mayor demanda de viajes, sobre todo en la mañana. Añadió que sus compañeros tenían instrucciones de respetar las tarifas legales.

El Trolebús y la Ecovía también aumentaron 30 unidades a sus troncales para solventar el déficit de transporte en la ciudad. Además, hoy ampliarán su horario de atención.

A las 14:30 de hoy, el gremio de transportistas anunció que la medida se mantendrá. Los representantes de la Cámara de Transporte del Distrito Metropolitano de Quito piden que pare el incremento mensual del combustible, rechazan el cumplimiento de indicadores de calidad y el concurso para la adjudicación de rutas y frecuencias.