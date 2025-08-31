Una persona murió tras un ataque armado fuera de una discoteca en la zona rosa de Quitumbe, en el sur de Quito, la noche del sábado 30 de agosto de 2025. La Policía informó que también existen dos heridos, producto de este ataque armado.

Este es el tercer hecho violento registrado en Quito durante el fin de semana del 30 y 31 de agosto.

El ataque armado fuera de una discoteca en Quitumbe, Quito y la persona que falleció

El coronel de Policía, William Egas, jefe del Distrito Quitumbe, informó que, a las 22:10, el ECU-911 recibió una alerta sobre dos personas heridas.

Según testigos, dos personas que llegaron en una motocicleta habrían realizado varios disparos fuera de una discoteca en Quitumbe.

Producto del ataque, dos personas fueron heridas y una falleció, por un disparo en la espalda.

Egas señaló que, según las declaraciones del guardia del local, los presuntos delincuentes habrían realizado amenazas días antes, pero no fueron reportadas a la Policía.

La persona fallecida tenía antecedentes por tenencia de arma de fuego.

Sin embargo, Egas aclaró que aún no se puede determinar si el ataque estaba dirigido específicamente contra él.

Dos hechos violentos más en Quito este fin de semana

Este fin de semana, se registraron en Quito dos hechos violentos más con dos fallecidos.

El primero se reportó en Cotocollao, dos policías están en prisión preventiva y son investigados por el presunto asesinato de un hombre de 26 años.

En tanto, el segundo caso ocurrió en el sur de Quito. Durante un asalto a un bus, un hombre de 39 años fue atacado con un arma blanca y horas después falleció.

