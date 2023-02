Pabel Muñoz mantendrá reunión privada con Santiago Guarderas

Pabel Muñoz, alcalde electo de Quito, ofreció detalles de la transición que seguirán con el equipo de la administración saliente. Foto: Carlos Noriega / EL COMERCIO

Redacción Elcomercio.com

El alcalde electo de Quito, Pabel Muñoz ofreció una rueda de prensa en la que detalló sobre el proceso de transición que mantendrá con la actual administración capitalina.

Rodeado por todos los concejales de la Revolución Ciudadana, que fueron electos el domingo 5 de febrero, y desde la sede del movimiento político, Muñoz informó que el proceso de transición ya se inició con las autoridades salientes del Municipio de Quito.

Informó que mantuvo un primer acercamiento con el alcalde Santiago Guarderas y acordaron sostener una reunión privada durante la próxima semana.“Al finalizar esta reunión informaremos a la ciudadanía la metodología y fechas que seguiremos para la transición”, dijo.

Muñoz señaló que en el diálogo le planteó al Alcalde saliente su preocupación ante una serie de rumores sobre contrataciones de última hora.

“Me ha dicho que va a revisar sobre los elementos que le he consultado, por que de no ser rumores y de estar tomando decisiones de última hora no dudaremos en realizar una fiscalización inmediata”.

En este sentido, Guarderas publicó el 7 de febreo en su cuenta de Twitter: "expreso mi felicitación a @pabelml como alcalde electo de Quito, le deseo éxitos en su tarea de administrar la ciudad. Con profunda vocación democrática estoy listo para promover un proceso de transición transparente y ordenado, y así continuar en una senda de progreso".

Durante la rueda de prensa no se precisó el día en que se realizará la reunión y evito ofrecer mayores detalles sobre delegados o formas en que será ejecutada la transición.

En el marco de la rueda de prensa reiteró su compromiso con la ciudad para que Quito vuela a ser la "ciudad más bonita del mundo". "Tenemos cuatro años para revertir a Quito y volverla a poner como la ciudad más bonita del mundo".

Recalcó que desde ahora en adelante se debe al pueblo de Quito.

