Pabel Muñoz observa el mismo patrón en Quito y Guayaquil por los tropiezos con el Sercop

Fecha de publicación: 5 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 5 de septiembre de 2026

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, expuso en una entrevista con Radio Armónica este 26 de noviembre de 2025 que los problemas con los contratos para las Fiestas de Quito no se limitan a la capital y que también alcanzan a otras ciudades como Guayaquil.

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Pabel Muñoz habló sobre los contratos para las Fiestas de Quito

Muñoz explicó que el Municipio empezó los procesos de contratación para las Fiestas de Quito en julio, casi seis meses antes de las celebraciones, con el objetivo de evitar contratiempos. Sin embargo, aseguró que el Sercop detuvo cinco procesos ligados a la agenda festiva.

Según el Alcalde, la ciudad programó unas 200 actividades, pero solo alcanzará a ejecutar alrededor de 150 porque tres de esos contratos ya no tienen margen de tiempo para avanzar. Solo dos procesos se destrabaron luego de una reunión técnica entre el Municipio y el Sercop.

El Alcalde señaló que las observaciones se centraron en supuestas faltas de firmas de responsabilidad en los documentos.

Dijo que el Municipio sí incluyó esas firmas y atribuyó parte del problema a fallas en el escaneo o en la carga de los archivos.

Insistió en que acepta correcciones cuando existen errores claros, pero reclamó porque, en su criterio, algunos procesos se quedaron sin una explicación suficiente.

Muñoz ve un patrón entre Quito, Guayaquil y Cuenca

Durante la entrevista, Muñoz mencionó un video del alcalde de Guayaquil en el que también se quejó por contratos detenidos en el Sercop.

A partir de ese hecho, planteó que las principales ciudades del país atraviesan dificultades similares.

Se preguntó si Quito, Guayaquil y Cuenca enfrentan los mismos problemas técnicos o si hay un patrón que limita la ejecución de proyectos locales.

No atribuyó responsabilidades directas, pero insinuó que las coincidencias ameritan una revisión del sistema de contratación pública a escala nacional.

Campañas ciudadanas y pauta municipal también se frenaron

Muñoz afirmó que la paralización no se limita a los eventos festivos. Señaló que todos los contratos de pauta publicitaria del Municipio permanecen detenidos, incluidos los ligados a campañas de seguridad vial como “La velocidad mata, cada vida cuenta”.

Explicó que estas campañas buscan avisar a los ciudadanos sobre riesgos en las vías y sobre obras en ejecución.

Según su relato, los equipos municipales enviaron propuestas y expedientes, pero no recibieron respuesta durante meses.

Dijo que, en ese contexto, siente que al Municipio “lo dejan en visto” y planteó que el periodo electoral pudo influir en el ritmo de aprobación de esos contratos.

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Serenata Quiteña no se realizará este año

Sobre la Serenata Quiteña, Muñoz fue directo: este año no habrá. Explicó que el contrato que sostenía este acto tradicional se quedó entre los procesos detenidos y ya no existe tiempo para completarlo.

Recordó que la Serenata reúne a autoridades, artistas y ciudadanos en la Plaza Grande y que combina un componente cultural con un mensaje político.

Aclaró que en 2024 ya existió tensión política, pero aun así el Municipio organizó el acto. En 2025, en cambio, la limitación principal, según él, es contractual y de plazos.

También aludió a sus declaraciones de días anteriores, cuando dijo que, si el Gobierno no ejecuta obras para Quito, el Municipio no tiene por qué mantener ciertos gestos protocolares. En la entrevista reiteró que no llevará la serenata al presidente Daniel Noboa.

Procesos clave del Metro y de seguridad siguen en pausa

Muñoz aseguró que existen alrededor de 60 procesos de contratación detenidos, más allá de las Fiestas de Quito. Entre ellos destacó uno que considera estratégico: los estudios para la extensión del Metro de Quito hacia La Ofelia.

Relató que una de las empresas interesadas impugnó el proceso y que tanto el Sercop como un juez respaldaron la posición del Municipio. A pesar de eso, el trámite no tiene todavía luz verde y el Municipio no puede sentarse con los organismos internacionales para definir el financiamiento.

Mencionó además la falta de respuesta a un pedido para que el Cuerpo de Agentes de Control use armamento no letal y los trámites pendientes del proyecto habitacional Victoria del Sur. En todos esos casos, dijo que el Municipio remitió oficios y propuestas, pero no recibió contestación en más de un año.