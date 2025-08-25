El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, explicó este lunes 25 de agosto cómo funcionará la compensación para los vecinos afectados por la emergencia de agua potable registrada en julio de 2025.

Durante 15 días, cerca de 400 000 personas de seis parroquias del sur estuvieron sin el servicio debido a la rotura de una tubería en el Antisana que abastece al sistema La Mica Quito Sur. En ese periodo, el suministro se realizó con tanqueros municipales.

Compensación económica por desabastecimiento de agua en el sur Quito

Muñoz señaló, en el programa Frecuencia Quiteña, que los hogares que permanecieron sin agua recibirán la factura mensual con un costo de cero. Esta medida busca reconocer el perjuicio causado a las familias que esperaron dos semanas para restablecer el suministro regular.

El alcalde también explicó que se estudia una compensación para las viviendas cercanas a las zonas afectadas. Estas, ubicadas a 100 metros a la redonda de los sectores sin agua, tuvieron que compartir el líquido vital con sus vecinos durante la emergencia.

Según detalló, se revisará el consumo habitual de cada hogar para evitar que se les cobre el gasto extra generado en esos días.

“Si en una casa se consume habitualmente entre 9 o 10 dólares mensuales, y en la emergencia registra un consumo de 16 dólares, quiere decir que ayudó a los vecinos, entonces se le cobrará solo 9 o 10 dólares, el restante no”, explicó.

Reparación en La Mica retrasó el servicio de agua en Quito

El restablecimiento del sistema La Mica se dio en condiciones complicadas. Los técnicos trabajaron a 4 200 metros de altura y soportaron temperaturas que llegaron a 5 grados bajo cero.

El 20 de julio, los trabajos se interrumpieron porque el frío afectaba tanto al personal como a la maquinaria utilizada para unir las tuberías.

Con la mejora del clima, las labores continuaron con jornadas de hasta 12 horas. Una vez instalada la tubería, el agua recorrió 47 kilómetros hasta la planta de El Troje. Allí fue potabilizada durante cuatro horas y luego enviada a 21 tanques de distribución.

El líquido llegó de forma progresiva a los barrios, primero a las zonas bajas, unas 12 horas después de abrir las compuertas.

Concejo de Quito aprobará compensación económica por desabastecimiento de agua

La propuesta presentada por el Municipio deberá ser analizada y aprobada por el Concejo Metropolitano de Quito.

Con esto se definirá oficialmente el mecanismo de compensación económica para los barrios afectados por la rotura de la tubería en el Antisana.