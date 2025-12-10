Otro camión volcado en la avenida Simón Bolívar este miércoles 10 de diciembre

Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de septiembre de 2026

El ECU 911 atendió la emergencia por otro camión volcado en la avenida Simón Bolívar en esa semana; la tarde de este miércoles 10 de diciembre de 2025, las autoridades informaron sobre los daños provocados por este siniestro de tránsito.

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Los daños por el volcamiento de un camión en la avenida Simón Bolívar la tarde de este miércoles 10 de diciembre

A las 12:52, el Sistema Integrado ECU 911 recibió una llamada de emergencia a la línea única 911.

El ciudadano que emitió la alerta informó que un camión se volcó sobre la avenida Simón Bolívar.

El siniestro de tránsito se produjo en el sector del Cementerio de Moteolivo, en el norte de Quito, en sentido norte – sur de la avenida Simón Bolívar.

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El ECU 911 coordinó con el Cuerpo de Bomberos de Quito y la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) para atender la emergencia.

Los daños

Los paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Quito brindan atención médica en el lugar a dos personas heridas por este percance vial.

En tanto, los agentes de tránsito informaron que la circulación vehicular en el sitio se encontraba parcialmente habilitada.

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El ECU 911 recomendó tomar rutas alternas y conducir con precaución.

Otro camión se volcó el lunes 8 de diciembre en la avenida Simón Bolívar

La mañana del lunes 8 de diciembre de 2025, un nuevo siniestro de tránsito se registró en la av. Simón Bolívar, a la altura del sector El Belén, lo cual ocasionó un nuevo cierre vial.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) dio a conocer sobre el siniestro en la av. Simón Bolívar, en sentido norte-sur.

El vehículo pesado habría perdido el control, chocó contra la peña y terminó volcado sobre la calzada, a un costado de la vía.

Debido a ello, se bloqueó el tránsito vehicular en el carril derecho y central mientras se solventa la emergencia.

Según las autoridades, el conductor dio positivo en la prueba de alcohotest.