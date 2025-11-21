Ordenanza impone restricciones para movilizar a mascotas en el transporte municipal de Quito

El Concejo Metropolitano de Quito aprobó una ordenanza que impone restricciones para movilizar a mascotas en el transporte municipal de Quito, el pasado 18 de noviembre de 2025.

Más noticias:

Las restricciones para movilizar a mascotas en el transporte municipal de Quito

El Sistema Metrobús Q, integrando por Ecovía, Metrobús y Metro de Quito, implementó una serie de disposiciones obligatorias para el transporte de animales de compañía.

La normativa indica que el objetivo es garantizar la seguridad, higiene y convivencia adecuada dentro del sistema de transporte municipal.

Reglas para animales de compañía

Las usuarias y usuarios deberán cumplir con normas específicas para movilizar a sus mascotas. Entre las principales restricciones está la prohibición de ingreso de animales enfermos, en celo o con conducta agresiva.

Además, solo se permitirá un animal por persona y estará prohibido alimentar a las mascotas dentro del sistema.

Le puede interesar: Cuenca inaugurará un cementerio para mascotas

Solo podrán viajar animales de hasta 10 kilogramos, siempre que se encuentren en un receptáculo adecuado, como kennels o maletas transportadoras diseñadas para mascotas, lo que garantiza su seguridad e higiene durante el trayecto.

El reglamento también determina que quienes viajen con animales no podrán ocupar asientos ni espacios preferenciales, destinados para grupos de atención prioritaria.

Protocolos para animales de asistencia o guía

En el caso de los animales de asistencia o guía, se establecen reglas específicas. Estos deberán llevar correa, arnés o traílla de máximo 50 centímetros y portar un chaleco distintivo, cuya validez podrá ser verificada por el personal del sistema Metrobús Q.

Más noticias: Sube la cantidad de mascotas en capitales latinoamericanas

Los animales de asistencia podrán ubicarse junto a su usuario en los espacios preferenciales.

Coordinación para el rescate de animales abandonados

La normativa incluye un artículo que dispone que la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito coordine con la Unidad de Bienestar Animal el rescate de animales abandonados en paradas o estaciones. Esta unidad será la encargada de ejecutar las acciones correspondientes de acuerdo con sus competencias.

Asimismo, se enfatiza que queda prohibido el ingreso de animales que no sean de compañía a las instalaciones del Subsistema Metrobús Q.

Le puede interesar: Daniel Noboa elimina el IVA de los alimentos para mascotas

Con estas disposiciones, el Municipio de Quito busca fortalecer el bienestar animal y ordenar el transporte de mascotas dentro del sistema público.

Enlace externo: Quito